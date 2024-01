Nasmejana Eva Longoria. Razveselila se je prijatelja (Suzy)

Čeprav je minilo že dvajset let, odkar sta skupaj igrala v precej vročih prizorih v nadaljevanki Razočarane gospodinje, se 48-letna Eva Longoria in 45-letni Jesse Metcalfe drug drugega vedno razveselita.

Pred kratkim sta se po naključju srečala v Las Vegasu in srečanje ovekovečila in delila s svojimi sledilci. Med letoma 2004 in 2009 je Eva upodabljala zdolgočaseno bogatašinjo Gabrielle Solis, Jesse pa je nastopal v vlogi Johna Rowlanda, precej mlajšega vrtnarja, ki ga Gaby zapelje.

Kar se zgodi v Las Vegasu, ostane v Las Vegasu, pravijo.

Čeprav je med njima le tri leta razlike, sta bila v svojih vlogah zelo prepričljiva, da sta ostala dobra prijatelja, dokazujeta z vsakim srečanjem, saj sta se že lansko poletje srečala na premieri njenega režiserskega prvenca Flamin' Hot.

Ko ga je takrat potegnila na rdečo preprogo za hitro fotografijo, je dejala: »Morala sem zgrabiti Jesseja, nisva se videla že milijon let!«