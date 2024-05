Slavna igralka v Španijo po mir in siesto, v Kaliforniji pa prodaja prelepo hišo (Suzy)

Igralka Eva Longoria je že pred enim letom poskušala prodati svoj dom v Beverly Hillsu v Kaliforniji za 21,5 milijona evrov. Na dobrih 1000 kvadratnih metrih bivalnih površin se razteza osem spalnic in deset kopalnic. Na posestvu so 1,42 hektarja zemljišča, vinska klet, knjižnica, domači kino, bazen, terasa ob njem, ogromna terasa, telovadnica, teniško igrišče, ograjeno igrišče za balinanje in prostor za piknik.

Veličastni vhod v kalifornijski dom FOTO: Profimedia

V tej kuhinji je igralka, tudi avtorica kuharske knjige, zagotovo ustvarila kaj slastnega. FOTO: Profimedia

Hišo je z možem Joséjem Bastónom prvotno kupila pred petimi leti za malo več kot polovico tega denarja. Ker sta bila neuspešna s prodajo, sta zdaj ceno znižala na 17,6 milijona evrov, saj želita sina Santiaga vzgajati stran od Hollywooda.

Ena od razkošnih kopalnic FOTO: Profimedia

Le kdo se ne bi dobro naspal v takšni postelji? FOTO: Profimedia

Bazen nudi veliko užitka v sončnem kalifornijskem vremenu. FOTO: Profimedia

V španski Marbelli ima družina že novo vilo, ki se razteza na 1500 kvadratnih metrih, poleg vseh lepot njihovega losangeleškega doma ima ta še notranji bazen in savno, da bo užitek družinice popoln. Če se vam po predalih valja dobrih sedemnajst milijonov, pa lahko zaživite v igralkinem (kmalu nekdanjem) domu.