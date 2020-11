Dylanov arhiv za skoraj pol milijona

91

tisoč evrov je zaslužilo besedilo Dylanove uspešnice.

Skoraj pol milijona evrov je zaslužila izgubljena zakladnica dokumentov, čeprav je bila njihova lastnica dolgo prepričana, da so le kup stare šare. Zbirko je podedovala po svojem možu, Dylanovem tesnem prijatelju ter kritiku in glasbeniku, ki je lani umrl, dragoceni arhiv pa je pred časom sklenila ponuditi na dražbi.In zadela terno, kajti samo za eno stran besedila znamenite skladbe Blowing In The Wind je anonimni kupec odštel vrtoglavih 91.000 evrov, skupno pa je zbirka zaslužila kar 417 tisočakov. Na prodaj so bila predvsem pisma, ki sta si jih Glover in Dylan, pozneje tudi Nobelov nagrajenec, izmenjevala več desetletij, pa zapisi intervjujev, fotografije in plakati ter številni verzi in kitice iz šestdesetih let minulega stoletja, ki do zdaj niso bili znani javnosti. Intervjuji razodevajo, da je glasbena legenda skladbo Lay Lady Lay namenil divi, Gloverju, kot razodevajo številna pisma in pogovori, pa je zaupal veliko tudi o zasebnem življenju in pogledih na zakon ter antisemitizem.Večino arhiva je pokupil isti lastnik, ki seveda ostaja neimenovan, avkcijska hiša R. R. Auctions iz Bostona pa je ponudila tudi dragocenosti, ki jih je Glover hranil v spomin na druge umetnike, s katerimi je kdaj prijateljeval ali sodeloval. Denimo, knjigo poezije, majicoter pismoin