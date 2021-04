Dramatična sprememba Donalda Trumpa (FOTO)

Nekdanji ameriški predsednik(74) se je zelo spremenil. Videti je povsem drugače, saj ne uporablja več pršil za samoporjavitev, prav tako si je nehal barvati lase. Menda je spremenil tudi prehranske navade in povsem opustil hitro pripravljeno hrano ter začel več časa posvečati počitku. »Odkar je zapustil Belo hišo, je izgubil sedem kilogramov,« je razkril vir. Da je spremenjen, pa pričajo tudi fotografije, ki so jih obiskovalci njegovega luksuznega letovišča Mar-a-Lago, objavili na instagramu.Za zdravje je Trumpa menda zaskrbelo ob zadnjem zdravniškem pregledu, ko se je tehtnica ustavila pri 110 kilogramih. Zdravniki so mu zato predlagali, naj shujša za 10 do 15 kilogramov. Njegovi sodelavci so še razkrili, da je videti zadovoljnejši, bolj zdrav in bistveno bolje. V času njegovega predsedovanja so bili piškoti in hamburgerji stalnica na njegovem jedilniku. Z enim obrokom je baje zaužil celo več kot 2400 kalorij.