Dragulje prodali za 2,5 milijona

Vse, kar je povezano z Napoleonom, drži ceno. FOTO: IGOR MODIC

Vsota, ki smo jo dobili za celotno zbirko, je bila približno trikrat višja od pričakovane.

Ena najbolj znanih britanskih dražbenih hiš Christie's je v Švici organizirala dražbo kraljevih draguljev, ki so nekoč pripadali posvojenki nekdanjega francoskega voditelja. Nakit je bil poročno darilo Napoleona in njegove prve žene, ki je postala del rodbine Beauharnais s prvo poroko, ko je vzelaPoročena sta bila 15 let, dve leti po tem, ko so Alexandra usmrtili, se je Josephine poročila s šest let mlajšim Napoleonom. Zakon je trajal komaj štiri leta, ker mu Josephine ni mogla roditi naslednika, se je odločil poiskati novo ženo. To je postala 19-letna avstrijska nadvojvodinja. Kljub temu je Napoleonovo srce za vedno ostalo z Josephine. Ko je na otoku Elba, kjer je bil v izgnanstvu, izvedel, da je umrla, se je zaklenil v sobo in dva dni ga ni bilo na spregled. Njeno ime je bilo menda tudi zadnje, kar je izrekel na smrtni postelji.V zbirki devetih kosov nakita sta se med drugim znašla komplet tiare in ogrlice z diamanti in safirji, slednje so izkopali v rudnikih na Šrilanki, ter krona, ki je nekoč pripadala portugalski kraljici, vse skupaj pa so prodali za slaba 2,5 milijona evrov. Največ so iztržili prav za krono, in sicer 1,4 milijona evrov. Krasi jo velik safir, ki so ga našli v Mjanmaru, zanjo so sicer v dražbeni hiši pričakovali med 155.000 in 320.000 evrov.»Vsota, ki smo jo dobili za celotno zbirko, je bila približno trikrat višja od pričakovane, dražbo smo začeli relativno nizko, a kot kaže, je zanimanje za tovrstne reči še vedno veliko. Ne le za nakit, vse, kar je povezano z Napoleonom, drži ceno, še posebno med zbiratelji po vsem svetu,« je zadovoljno dejal, vodja ženevske podružnice dražbene hiše Christie's.