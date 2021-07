Dianina nečakinja vzela 30 let starejšega milijarderja (VIDEO)

Lady(30), nečakinja pokojne britanske princese, je obljubila večno zvestobo milijarderju(62), ki je pet let starejši od njenega očeta. Poroka v Rimu je bila naravnost pravljična, nevesti pa so poročno obleko sešili v modni hiši Dolce & Gabbana.Prizorišče poroke je bila vila Aldobrandini v okolici Rima, ki ponuja lep pogled na italijansko prestolnico. Nevesto sta do oltarja pospremila njen bratin prijatelj. Tako kot nevesta je bil tudi ženin oblečen v belo. Nevesta, sestrična princevin, se je kasneje preoblekla v obleko s kratkimi rokavi in posuto z vezenimi rožicami. Poleg nevestinih bratov in sester so bili na poroki tudi ženinovi odrasli otroci iz prejšnjega zakona.Ali je bil na poroki tudi nevestin oče Charles, ki bo mnogim najbolj ostal v spominu po govoru na pogrebu sestre Diane leta 1997, ni znano. Je pa dan pred poroko objavil fotografijo sebe na vrtu Althorpa, družinskega posestva.