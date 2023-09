Dianin biograf pravi, da se Meghan ne bo vrnila v Združeno kraljestvo

Vojvodinja susseška se v prihodnosti ne bo želela vrniti v Združeno kraljestvo in se soočiti s priklanjanjem valižanski princesi, je mnenja kraljevi biograf Andrew Morton, ki je sodeloval z Diano, valižansko princeso pri njeni knjigi Diana: Her True Story leta 1992.

Meghan Markle je za mnoge modna vzornica. FOTO: Reuters

Gospod Morton je na vprašanje, ali misli, da se bodo Susseški kdaj vrnili v Veliko Britanijo, povedal: »Kaj, in naj se Meghan Markle prikloni Kate Middleton? Mislim, da ne. V Kaliforniji imata namreč svoja življenja.«

Kraljeve visokosti se klanjajo in priklanjajo le veličanstvom, zato bi morala Meghan to storiti Kate šele, ko bo princesa postala kraljica.

Princ William in Kate. FOTO: Pool, Reuters

Harry se bo ta teden odpravil na kratko samostojno potovanje v Združeno kraljestvo brez Meghan, kjer se bo udeležil podelitve nagrad WellChild v Londonu 7. septembra, preden se odpravi na igre Invictus Games v Nemčijo, kjer se mu bo kasneje pridružila vojvodinja.

Rečeno je, da se ne bo srečal s svojim očetom kraljem, za katerega poročajo, da nima časa, ali s svojim bratom, valižanskim princem, s katerim ima težaven odnos, ki ga je razgalil v svojem dokumentarcu na Netflixu in spominih Spare.

Harry je v avtobiografiji razjasnil tudi razburkan odnos med Meghan in Kate. Povedal je, da je princesa, ki je bila takrat noseča s princem Louisom, rekla, da ji Meghan dolguje opravičilo, potem ko je rekla, da Kate trpi za »otroškimi možgani« zaradi svojih »hormonov«.

Tako sta se poročila pred petimi leti.

Diana si je želela

G. Morton je opisal, kako je Diana želela, da bi bil njen najmlajši sin Harry »opora« Williamu. Upala je tudi, da se bo njen mož Charles preselil v Italijo s svojo takratno ljubico Camillo, zdaj kraljico, da bi svoj čas preživljal s kmetovanjem in skiciranjem, svojega najstarejšega sina pa pustil, da postane kralj. »No, to se nikoli ni zgodilo.«

Dodal je: »Harryja je prav tako videla kot podporo, kot pomočnika Williamu v težki, osamljeni službi, s katero se bo soočil. No, tudi to se ni zgodilo.«

Princesa Diana FOTO: Reuters

G. Morton je govoril le nekaj dni po 26. obletnici Dianine smrti. V prihajajočem novem dokumentarcu o Diani so predvajali še nepreslišane zvočne posnetke pokojne princese. Opisal je, da je bilo srhljivo ponovno slišati njen glas na posnetkih, ki so mu jih s princesinim dovoljenjem prvotno dali pred 30 leti za njegovo knjigo.

Izvlečke posnetkov so v petek predvajali prek ABC News, ob izidu dokumentarca Diana: The Rest Of Her Story. Gospod Morton je dejal: »Lahko je zelo vznemirjajoče, še posebej, ko poslušate dele, kjer govori o svojih ambicijah za prihodnost, da se preprosto sprehodi po ulici v Parizu, vsi vemo, kaj se je zgodilo. Nekateri deli posnetka povzročijo, da se vam lasje dvignejo na zadnji strani vratu,« je dodal.

Naj spomnimo ...

Princesa Diana je leta 1997 umrla v prometni nesreči v francoski prestolnici. Biografija gospoda Mortona je razkrila, da je bila princesa zelo nesrečna in ujeta v zakonu brez ljubezni. Bil je kritičen do Charlesa, ki ga je prikazoval kot brezbrižnega do obupa svoje žene, in pripovedoval je o Dianinih poskusih samomora in o tem, kako je trpela za bulimijo. Buckinghamska palača je takrat vztrajala, da Diana ni sodelovala pri biografiji, vendar se je pozneje izkazalo, da je bila ona Mortonov vir, poroča independent.co.uk.