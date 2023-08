Vprašanje za milijon dolarjev: Je to res Meghan Markle?

Meghan Markle in princ Harry sta imela na zadnjem skupnem instagram računu @sussexroyal 9,4 milijona sledilcev. Njun profil je bil ukinjen leta 2020, ko sta sestopila z mest višjih članov kraljeve družine.

So pa mnogi prepričani, da se je ona po tihem vrnila na to družabno omrežje in da se za profilom s preprostim imenom Meghan skriva prav Marklova. Na naslovni fotografiji so njene najljubše rože, vir blizu njene ekipe je ta teden potrdil:

"Da, to je ona. Kmalu pričakujte objavo. Vrača se."