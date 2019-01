VIDEO: Dwayne Johnson ganil vse, ko je mami poklonil darilo za božič

Ameriški igralec in profesionalni rokoborec(46) je spet pokazal, da ima veliko srce. Tokrat je mamo presenetil na božič in to objavil na instagramu. »Zaradi tega se počutim tako dobro. Presenečenje! Mami sem kupil nov dom za božič. Ko sem odraščal, smo vedno živeli v majhnih stanovanjih in se nenehno selili. Prvi dom, v katerem so moji starši resnično živeli, je bila hiša, ki sem jim jo kupil leta 1999. Pet let kasneje sta se oče in mati razšla in stvari so se malce zapletle. Od tega trenutka sem se odločil, da bom v prihodnosti vedno skrbel za svoje starše,« je napisal igralec pod posnetkom ter pojasnil, da je mama lahko izbrala, kje in v kakšni hiši želi živeti.Doslej si je več kot osem milijonov ljudi že ogledalo ganljivo objavo in njegovi privrženci so mu takoj čestitali za čudovito gesto.