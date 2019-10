Roberta De Nira morala tudi praskati po hrbtu?

Vztraja, da jo je De Niro na delovnem mestu izkoriščal in žalil. FOTO: Reuters

Zapenjala mu je gumbe

10 milijonov hoče ona, on pa zahteva 5.

Obtožil jo je, da je med službenim časom gledala Netflixov program in čez meje zdravega razuma izkoriščala ugodnosti, ki jih je zaposlenim omogočalo podjetje hollywoodskega zvezdnika. Zdaj je udarila nazaj s svojo tožbo inobtožila nadlegovanja in spolne diskriminacije.je desetletje delala v De Nirovi produkcijski hiši Canal Productions; začela je kot osebna asistentka oskarjevca, po letih marljivega dela pa se je povzpela do položaja podpredsednice finančne službe podjetja. A kot poudarja De Niro, si je Robinsonova, ki je na novem delovnem mestu zaslužila skoraj 300.000 evrov na leto, dopustila veliko preveč svobode. Kot je pojasnil v tožbi, naj bi 37-letnica s kreditno kartico podjetja zapravila okoli deset tisočakov v italijanski restavraciji v zadnjih dveh letih, okoli 25.000 evrov pa naj bi De Niro odštel za njene zasebne vožnje s taksijem po New Yorku. Zaposlena naj bi si med delovnim časom na Netflixu po več ur zapovrstjo ogledovala priljubljene serije, kot so Prijatelji, občasno pa naj bi se kar sama obdarovala v zvezdnikovem imenu in na njegov račun, denimo, naročila naj bi si elegantno torbico Louis Vuitton. Ko naj bi jo De Niro pred meseci soočil z domnevnimi kršitvami, naj bi sama ponudila odpoved, filmar pa se je vseeno odločil za tožbo, da bi mu povrnila po njegovem neutemeljeno zapravljena sredstva in plačala kazen za zlorabo položaja. Skupno od nje zahteva pet milijonov dolarjev.Toda Robinsonova mu ni ostala dolžna in je ponudila drugačno različico dogajanja v podjetju Canal Productions. Brani se, da je kreditno kartico podjetja koristila vsa De Nirova družina ter nekateri zaposleni in da megalomanskih stroškov še zdaleč ni povzročila sama, televizijo pa da je med delovnim časom gledala le redko. Torbico Louis Vuitton ji je zvezdnik resnično podaril kot poklon njeni dolgoletni predanosti in zvestobi, nekdanjega delodajalca pa je sklenila tožiti zaradi nadlegovanja, neprimernega vedenja na delovnem mestu, številnih žaljivk in spolne diskriminacije. De Niro naj bi jo pogosto zmerjal, od nje pa je tudi po napredovanju zahteval opravljanje dela osebne asistentke, včasih je celo zahteval, naj pospravi njegovo razkošno stanovanje, ga praska po hrbtu, mu zapenja gumbe na srajci in mu odnaša umazano perilo v čistilnico. Pristavila je še, da je De Niro glasen nasprotnik ženske enakopravnosti v družbi, da vseskozi podpira izprijenega, prav zato da ji je tudi plačeval manj kakor njenim sodelavcem, pa čeprav so bile njene delovne obveznosti enake ali še obsežnejše. Od nekdanjega delodajalca zahteva kar deset milijonov, De Niro, ki se te dni veseli premiere Jokerja, v katerem ima stransko vlogo, pa je njene navedbe že označil za absurdne.