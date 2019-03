Hrvaška princesa bo vzela belgijskega dirkača

Eleonora in njen belgijski zaročenec sta se spoznala leta 2017. FOTO: Instagram

Ko smo odraščali, nismo imeli oblek dragih blagovnih znamk, mama nas je oblačila v Zari, v H&M in Mangu.

Obeta se še ena plemiška poroka, zaročila se je namreč vnukinja nadvojvode, 25-letna nadvojvodinja. Njen bodoči mož je 33-letni belgijski dirkač formule E. Eleonora poleg nadvojvodinje nosi še naziv princesa Madžarske, Hrvaške in Bohemije, pokrajine na Češkem. Zaroke uradno še niso potrdili, je pa njena mama paru že zaželela veliko sreče na instagramu, kjer je ob fotografiji z zaročne zabave zapisala, kako pogumna da sta, ko se »podajata na pot večne predanosti in zvestobe«.Eleonora je diplomirana pravnica, a denar služi kot manekenka in fotomodel. V poslu je zelo uspešna, med drugim sta jo osebno povabila, da nastopi na njuni modni reviji, velika oblikovalcain. A Eleonora pravi, da si v svetu mode ne namerava graditi kariere. »Zabavno je in odlična izkušnja, a manekenstvo ni nekaj, kar bi rada počela dolgoročno,« je dejala 25-letna odvetnica, ki tekoče govori nemško in angleško, dobro pa se sporazumeva tudi v francoščini in španščini.Čeprav bi lahko živela lagodno življenje, saj je njena družina več kot premožna, stainvztrajala, da hčerama in sinu ne bosta vsega prinesla na pladnju, raje sta jih učila bolj skromnega življenja. »Zelo sem hvaležna staršem, ki nas niso vzgojili v prepričanju, da je nekaj povsem normalnega iti v švicarski internat in nato živeti v luksuznem stanovanju v Londonu. Ko smo odraščali, nismo imeli oblek dragih blagovnih znamk, mama nas je oblačila v Zari, v H&M in Mangu,« je pred časom povedala nadvojvodinja, ki ima poleg brataše sestro, oba sta mlajša od nje. D'Ambrosia je spoznala pred dvema letoma na eni od dirk, ki jih Eleonora pogosto spremlja, dirkač je namreč tudi njen brat.