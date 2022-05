Busy Philipps že dobro leto samska, a imela čustveno afero z drugim

Razhajava se, a ostajava prijatelja in še vedno postavljava dobro najinih otrok na prvo mesto. Ta stavek, ki sta ga želela zabeliti še s prošnjo po zasebnosti, sta Busy Philipps in Marc Silverman kovala v mislih že pred več kot enim letom. Tuhtala sta, kako bi, ne nazadnje sta javni osebnosti, oboževalcem sporočila novico o ločitvi, a hkrati pred glodajočo radovednostjo javnosti zaščitila sebe in svoja otroka.

Oporo je našla v prijatelju, s katerim se je zapletla v čustveno afero. FOTO: Osebni Arhiv

»Z Marcom sva se ogromno pogovarjala o tem, kako novico, da greva narazen, povedati svetu. A že ob misli, da bi morala podati takšno izjavo, kaj šele to storiti, naju je zvilo in nama postalo slabo.« Zato sta februarja lani, ko sta od zakona po 14 letih dvignila roke, ostala tiho. Le tako sta sebi in, še pomembnejše, svojima otrokoma lahko zagotovila, da konec enega družinskega poglavja ter začetek novega spišeta v zasebnosti. Razhod in nova družinska dinamika se namreč ne primerita čez noč, »to je dolgo potovanje«. In na to potovanje sta zato odšla brez vmešavanja javnosti, dobro leto so za zaton njune ljubezni vedeli le družina in prijatelji, šele zdaj, ko se je prah nekoliko polegel, pa sta novico delila s svetom.

»Že pred zelo dolgo časa sva se razšla. To so vedeli najina otroka, družina in prijatelji,« je Busy tudi javno povedala, da sta z možem že februarja 2021 zakorakala po ločenih poteh. »Še vedno pa se imava zelo rada. Imava dva čudovita otroka. Ogromno je stvari, ki v najinem razmerju odlično delujejo.« A le, če sta prijatelja in starša, ne pa več tudi zakonca in ljubimca.

Neuporaben oče

Zapeljiva blondinka in scenarist sta se na vrat na nos in na presenečenje tudi prijateljev poročila leta 2007 in že po prvem letu zakona pozdravila prvorojenko Birdie, ki se ji je pet let pozneje pridružila še mlajša Cricket. Navzven so svetu kazali idilično družinsko sliko, a sta Busy in Marc vsekakor požela svoj del težavnih obdobij, ki so ju že pripeljala na prag ločitve. Prvič malce po Birdiejinem rojstvu, ko se je Busy zazdelo, da bi lahko bila tudi mati samohranilka, z Marcove strani ni bilo namreč niti sledi pomoči.

Še vedno se imata zelo rada, marsikaj med njima je odlično, a le ker nista več zakonca. FOTO: Osebni Arhiv

»Ni razumel, kako biti oče, tega ni niti poskušal. Vse sem delala sama,« je razkrila v spominih izpred petih let, tudi da Marc hčerke ni niti poskušal prijeti v roke in je pestovati. Kaj šele kaj več. Igralki se je mož zdel »neuporaben«, v njem ni našla rame opore, zato se je naslonila na prijatelja, s katerim se je zapletla v čustveno afero.

»Obstajal je ta moški, tudi oče, bila sva prijatelja. Hodila sva na kosila, si tipkala, ogromno govorila po telefonu. Iskreno, zatreskala sem se vanj. Bil mi je všeč. Morda sem ga celo ljubila. In očitno sem bila tudi jaz všeč njemu,« je priznala. Prišlo je celo tako daleč, da je Marcu predlagala ločitev, a jo je prosil za še eno priložnost, toda v resnici je bil nasvet najboljše prijateljice in stanovske kolegice Michelle Williams, naj poskuša obdržati družino, tisti, zaradi katerega Busy od zakona ni dvignila rok.

Začela sta obiskovati zakonskega svetovalca in, to je bilo še pomembnejše, Marc je imel tudi zasebne pogovore s svojim terapevtom. »Začela sva se pogovarjati in reševati najine težave. A še vedno sem se, to je bilo res grdo od mene, pogovarjala s svojim čustvenim fantom.« Stvari med zakoncema so postale boljše, Busy je ljubljenemu celo priznala svojo čustveno afero. »Marc je bil nenavadno razumevajoč. Odprl se mi je in tedaj sva se povezala na povsem novi ravni.«

Ko je prvič razmišljala o ločitvi, jo je od te odvrnila prijateljica Michelle Williams. FOTO: Osebni Arhiv

Zaradi terapij sta ogromno spoznala o samih sebi in v življenje začela uvajati spremembe. Silverman je prišel od tega, da svoje hčerke še prijel ni, do tega, da se je odločil, da postane skoraj gospodinjec. »Rad sem počel stvari, v katerih sem dober. A potreboval sem čas, da sprevidim, da mi gredo tudi očetovske naloge lahko dobro od rok. Ko mi je Busy rekla, da bo moja naloga, da dajem Birdie spat, sem ugotovil, da to znam. Začelo se je z eno stvarjo. Nato sem spoznal, da zmorem in znam tudi marsikaj drugega,« je o spopadanju s spočetka neznanim očetovstvom priznal Marc.

Že od februarja 2021 nista več skupaj.

»Spoznal sem, da sreča, resnična in globoka sreča, izvira iz družine.« Zato tudi zdaj, ko z Busy nista več skupaj, ostajajo družina. Tako trdno povezana, da zunanji svet niti opazil ni, da že skoraj leto in pol sploh nista več mož in žena.