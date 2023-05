Brata Jokić provocirala Jacka Nicholsona in ga obmetavala s kletvicami (VIDEO)

Sloviti hollywoodski igralec Jack Nicholson je bil na tretji tekmi konferenčnega finala priča porazu svoje najljubše ekipe Los Angelesa. Kljub temu, da jih legendarni igralec šteje že 86 let, to ni vplivalo na dejanja bratov Jokić Nemanje in strahinje, ki sta se verbalno s provokacijami spravila na igralca, pišejo tuji mediji. Jokića sta glasna navijača košarkarske ekipe Denver Nuggets, kjer igra njun brat Nikola Jokić.

V videoposnetku lahko vidite, kako sta brata Jokić s tribune ogovorila ameriškega igralca med odhodom iz dvorane z besedami »v Premajhen, kaj? Premajhen. /.../ Se vidimo naslednje leto. Pa-pa, « sta se norčevala brata. Eden od njiju je tudi zaklel »jeb** ti mamo«.

Po pisanju ameriških medijev Nicholson na provokacije ni reagiral, temveč je pa slabe volje zapustil dvorano.

Denver le še zmago oddaljen od finala NBA

Košarkarji Denver Nuggets so v tretji tekmi konferenčnega finala zahodne konference na gostovanju prepričljivo premagali Los Angeles Lakers s 119:108. Denver zdaj vodi že s 3:0 v seriji na štiri zmage in je le še zmago oddaljen od velikega finala lige NBA. Vlatko Čančar v dresu Denverja tokrat ni dobil priložnosti za nastop.

Za prvopostavljene nosilce zahodne konference je tokrat blestel Jamal Murray s 37 točkami. Te so zdaj le še zmago oddaljeni od prvega nastopa v velikem finalu v svoji zgodovini. Srbski zvezdnik v dresu Denverja mu je pomagal s 24 točkami, od tega jih je 15 dosegel v zadnji četrtini, in osmimi podajami.