Bitka med Bradom Pittom in nekdanjo ženo še kar poteka (Suzy)

Kot najstarejši od treh sinov se je rodil v Oklahomi, njegov oče je bil lastnik avtoprevozniškega podjetja, mama pa je bila šolska svetovalka. Po srednji šoli se je vpisal na novinarstvo in le dva tedna pred zaključkom šolanja odšel v Los Angeles, kjer je začel iskati vloge.

Prvo filmsko vlogo je leta 1991 dobil pod taktirko srbskega režiserja Božidarja Nikolića, a je zaradi vojne ta film ugledal luč sveta šele šest let pozneje, ko je bil Brad že znan igralec po filmih Thelma & Louise, Reka poje mi, Kalifornija in Jesenska pripoved. Zadnjih dvajset let njegovo zasebno življenje polni tabloide bolj kot filmi.

V srednji šoli v Missouriju, kamor so se preselili, je plaval, igral tenis in golf ter sodeloval v debatnem krožku. FOTO: Profimedia

Intervju z vampirjem je bil eden od njegovih večjih uspehov iz devetdesetih let, igral je s Tomom Cruisom. FOTO: Profimedia

Imel je veliko slavnih deklet, med drugim Juliette Lewis in Gwyneth Paltrow, poročil pa se je šele leta 2000 z Jennifer Aniston. Pet let pozneje sta se razšla, on pa se je zapletel z Angelino Jolie, s katero sta se poročila šele leta 2014 in že dve leti pozneje vložila vlogo za razvezo, bitka med nekdanjima zakoncema pa še kar poteka, čeprav je večina njunih otrok že polnoletnih. Brad je bil nominiran za sedem oskarjev, dva je tudi prejel. Od lani je zaljubljen v Ines de Ramon, oblikovalko nakita, ki je 29 let mlajša od njega.

Med njegove najboljše vloge vsekakor sodi tudi tista iz Kluba golih pesti. FOTO: Profimedia

Z Jennifer Aniston sta bila par sedem let in njun razhod je presenetil ves svet. FOTO: Profimedia

Angelina mu je rodila tri otroke, tri sta posvojila. FOTO: Profimedia

Prvega oskarja je prejel kot producent filma 12 let suženj, drugega pred tremi leti za stransko vlogo v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. FOTO: Profimedia