Brad in Angelina nista edina: družinske vojne zvezd

Ko so 23. avgusta leta 2014 svet preplavile fotografije poročenega igralskega para v postavi Angelina Jolie in Brad Pitt v družbi šestih otrok, ki so z risbicami okrasili mamino poročno obleko se je zdelo, da pravljice vendarle obstajajo.

A samo dve leti po veselem dogodku v Franciji je prišlo do velikega preobrata. Angelina je mesec dni po drugi obletnici poroke in 11 let potem, ko sta se zaljubila na snemanju filma Gospod in gospa Smith, na sodišče podala vlogo za ločitev.

Ker, kot je iz dokumentov razbrati, se usodni gospod Smith, kadar je opit, spremeni v nasilneža, zaradi česar je prišlo do razhajanja med njim na eni in ženo ter otroci na drugi strani.

Kapljo čez rob je predstavljal incident na zasebnem letalu, ko je on pod vplivom alkohola kričal na otroke, povsem izgubil nadzor in udaril sina Maddoxa, ki se je v sporu postavil na mamino stran.

Igralec jo je po navedbah zgrabil za ramena, jo stresal in pritisnil ob steno, ob tem pa kričal: »Uničuješ družino. Maddox je videti kot pre ... otrok iz Columbineja.«

Pri tem je imel v mislih pokol na srednji šoli Columbine leta 1999.

Zaradi dogodka je zvezdnika pod drobnogled vzela socialna služba, preiskoval ga je FBI, na koncu je bil oproščen vseh obtožb, povezanih z njim.

Angelina Jolie je večkrat ponovila, da je on med zakonom ustrahoval otroke, nedavno je bila na instagramu poobjavljena zgodba sedaj 19-letnega posvojenega sina Paxa. Objava je stara tri leta, v njej najstnik napada očeta.

»Srečen očetovski dan temu kr… prvega razreda. Sčasoma vse bolj dokazuješ, kako grozna oseba si in da si zaslužiš samo prezir.

Nimaš sočutja, ni ti mar za svoje najmlajše otroke, ki v tvoji prisotnosti drhtijo od strahu. Nikoli ne boš razumel, kakšno škodo si naredil moji družini, ker tega ne moreš doumeti.

Življenje mojih bližnjih si spremenil v pekel. Svetu lahko govoriš, kar hočeš, a nekoč se bo pokazalo, kaj je resnica,« je na očetovski dan leta 2020 na instagramu zapisal Pax Jolie in objavil fotografijo Brada med podelitvijo oskarjev, ko je dobil nagrado za najboljšega stranskega igralca v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu.

Nekaj dni preden je v javnost prišel ta zapis, se je hčerka Zahara Jolie Pitt odpovedala očetovemu priimku in se sedaj podpisuje samo Zahara Jolie.

Z najstarejšim Maddoxom je imel igralec vedno buren odnos, ki mu ga, tudi po zaslugi incidenta na letalu, ni uspelo popraviti.

Kaj se je v resnici dogajalo znotraj doma vedo samo Brad, Angelina in njuni trije posvojeni otroci: Maddox, Pax in Zahara ter trije biološki Shiloh in dvojčka Vivienne ter Knox, ni pa to edina zvezdniška družina, kateri člani bijejo medsebojne bitke. Tu je še nekaj družinskih vojn iz sveta znanih.

Starši iz nočne more

Čeprav je Drew Barrymore igrala v nešteto filmih, bi bil takšen, posnet po zgodbi o njenem odraščanju, res krut.

Njena mama Jaid s pravim imenom Ildiko je na hčerkinem hrbtu zdravila svoje življenjske frustracije, oče John Barrymore je bil alkoholik, ki je zlorabljal ženo, jo med nosečnostjo pretepal, udarci niso bili tuji niti hčerkici.

Pri 11. mesecih je Drew posnela prvo reklamo za pasjo hrano, mama je takrat postala njena zastopnica, pri sedmih je igralka nastopila v filmu Stevena Spielberga. Njen krstni boter ji je dal vlogo v filmu E. T.

Mama jo je kot mladoletnico redno vozila v nočni klub v New Yorku Studio 54, Drew se je že pri devetih začela opijati. Kmalu je začela uživati tudi marihuano in kokain, pri trinajstih je bila odvisnica, ki je že dvakrat pristala na odvajanju, enkrat si je hotela vzeti življenje.

Vse to je odkrila v biografiji Little Girl Lost, v kateri je polno šokantnih podrobnosti. Mama jo je zmerjala z zgubo in pocestnico, pri 14. se je želela igralka s pomočjo sodišča osamosvojiti, kar ji je na koncu tudi uspelo in začela je živeti sama.

»Ko se spomnim na otroštvo sploh ne vem, kako sem vse preživela. Vsak ima v življenju izbiro, sama sem morala izbrati ne zadušiti se zaradi vsega, kar sem doživela.«

Odraščanje v disfunkcionalni družini in kaos, ki ga je doživljala v otroštvu, jo je motiviralo, da je postala dobra mama svojima hčerkama in jima je v lep zgled.

Vse za denar

Medtem ko se je cel svet smejal simpatičnemu fantiču iz filmov Sam doma, je Macaulay Culkin zasebno preživljal pravi pekel.

V svet kinematografije ga je vpeljal oče Kit, ko mu je bilo komaj štiri leta. Igralec je hotel postati sam, vendar je ugotovil, da njegov sin premore boljši talent. In od tedaj ni več odnehal.

Pohlepno je nadzoroval in zapravljal ves njegov denar, saj je Macaulay že pri desetih postal milijonar. Vse to je bilo povsem v nasprotju s pričakovanji fanta, ki pa tako kot ostala družina, ni imel nobene besede.

»Pogosto mi je govoril, da me bo pretepel, če ne bom uspešen in dober. Lahko bi vam pokazal poškodbe, če bi hotel. Kaj vse je poskušal v življenju … jaz sem vse to dosegel, preden sem dopolnil deset let.

Zlorabljal me je fizično ter psihično,« je nekoč pripovedoval igralec, ki svojega očeta opisuje kot nepopravljivo zlobno osebo in z njim že od leta 1995 ne govori.

Leto pred tem sta se njegova starša ločila in za to obdobje pravi, da je bilo najboljše v njegovem dotedanjem življenju, saj je lahko odšel iz igralskega sveta in je prenehal nositi breme finančnega vira družine.

»Odločil sem se, da imam dovolj in mu sporočil, da upam, da ima dovolj denarja, ker od mene ne bo dobil ničesar več,« je pojasnil igralec, ki je z igranjem prenehal takoj, ko je leta 1994 posnel film Mali bogataš. Svoje premoženje mu je uspelo zavarovati pred staršema, kar je pripeljalo do burnega spora.

Odraščanje v disfunkcionalni družini, izjemna slava in vse, kar pride z njo, je seveda pustilo posledice. Bil odvisnik od heroina, februarja 2013 skoraj umrl zaradi prevelikega odmerka heroina in zdravil.

Prijatelji so ga našli, tik preden je bilo prepozno. Dolgo se je boril z drogami, zaradi njih je pristal v zaporu, je pa vse premagala želja po normalnem življenju.

Pomagala mu je partnerka pevka in plesalka Brenda Song, s katero ima dva sinova, ki mu nudita smisel življenja. Prav ta mesec je na aleji slavnih v Hollywoodu dobil tudi svojo zvezdo.

Zlorabe od otroštva

Pevka Mariah Carey je bila od malih nog izpostavljena nasilju, o čemer je podrobno pisala v svojih spominih Pomen Mariah (The Meaning of Mariah).

Prav knjiga je spodbudila nove spore z ostalimi člani družine.

Ne samo, da je javnosti razkrila verbalno in fizično nasilje med staršema, opisuje tudi slab odnos s sestro in bratom.

Osem let starejša sestra Alison ji je dajala pomirjevala, da je ne bi nadlegovala, ko jo je morala paziti, v trenutkih besa jo je polivala z vročim čajem, da je Mariah utrpela opekline tretje stopnje. Neredko ji je dajala droge, ko je bila stara 12 let, jo je skušala prodati starejšemu moškemu.

Sestra jo je zaradi teh opisov tožila, brat Morgan je avtobiografijo poimenoval delo zbranih laži. A kot piše Mariah ta ne samo, da je ni ščiti, nad njo se je tudi verbalno izživljal.

Alison se je iz vseh obtožb skušala izvleči z navedbami, da trpi zaradi travme zaradi zlorab v otroštvu. V sodnih spisih namreč piše, da jo je mama Patricia že od desetih let izpostavljala satanističnim ritualom in spolnim aktivnostim, zaradi česar jo je starejša hči tudi tožila.

Pevki je bila leta 2001 odkrita bipolarna motnja, ki jo je dolgo uspela skrivati pred javnostjo.

»Nisem hotela verjeti. Zaprla sem se v osamo, saj sem se bala, da bo kdo odkril. A to je bilo pretežko, nisem več mogla tako živeti in poiskala sem pomoč.«

»Obdala sem se s pozitivnimi ljudmi in se posvetila tistemu, kar rada počnem: petju in pisanju glasbe,« je kasneje pripovedovala pevka, ki ne skriva, da se je v svoji družini vedno počutila kot izobčenec, povzema Gloria.hr.