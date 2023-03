Bivša misica umrla v službi, imela je komaj 25 let

Prijatelji se poslavljajo od komaj 25-letne Jessice Whalley, nekdanje misice, ki je umrla v torek v Manor House Stables. Gre za hlev v Malpasu v angleškem okraju Chesire, ki je v lasti nekdanjega angleškega nogometaša Michaela Owena. Whalley, ki je jahala konje že od otroštva in je blestela v konjeniškem športu, je tam delala kot vodja transporta.

Mladenki je v službi postalo slabo in čeprav je reševalno vozilo hitro prispelo, niso mogli storiti ničesar. Na kraju dogodka je bila razglašena za mrtvo. Policija je sporočila, da ni šlo za nasilno smrt. Kaj je povzročilo prezgodnjo smrt, bo razkril mrliški oglednik. V izjavi Manor House Stables so povedali, da globoko obžalujejo izgubo prijateljice in dragocene sodelavke ter prosijo za zasebnost v tem težkem času.

Na lepotnih tekmovanjih zastopala Veliko Britanijo

Nesrečna Jessica se je opisala kot 'vodja potovanj' v Manor House Stables in delala tudi za šejka Hamdana bin Rašida Al Maktouma iz Združenih arabskih emiratov, lastnika velike mednarodne verige hlevov. Sodelovala je na lepotnih tekmovanjih – leta 2019 je zastopala Veliko Britanijo na tekmovanju Miss Tourism Universe, ki je potekalo v Bejrutu, in se prebila med prvih deset.

Njeni prijatelji v objavah pišejo, da je bila lepa oseba, delavna in vztrajna. Čeprav je bila aktivna na družbenih omrežjih in je imela okoli 10.000 sledilcev na Instagramu, so bili njeni profili zaklenjeni.

Nogometaš zaposloval priznane sodelavce

Hlev, v katerem je delal Whalley, je poleg slavnega lastnika znan tudi kot vrhunska jahalna šola. Owen je zaposloval priznane sodelavce, od lanske pomladi pa je tu tudi baza Huga Palmerja, nekdanjega konjeniškega asa in zmagovalca številnih tekmovanj.

Celotna zgodba s konji se je začela, ko se je Owenova hči Gemma leta 2006 začela zanimati za konjeniški šport in tudi on ima konje vedno rad. Vplivnica in resničnostna zvezdnica, udeleženka kontroverznega 'Otoka ljubezni', je danes mednarodna prvakinja v dresurnem jahanju.