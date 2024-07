Bil je celo v zaporu: princeso je očaral šaman

Princesa Martha Louise je edina hči norveškega kralja Haralda V. in kraljice Sonje. Ko je pred petimi leti družini predstavila svojega izbranca, jo je, milo rečeno, šokirala.

Gre namreč za kontroverznega, samooklicanega šamana Dureka Verretta, ki je v času kovida služil s prodajo čarobnih medaljonov proti bolezni.

Težko bi rekli, da je izvoljenec princese sanjski zet za kraljevo družino, a kraljevi par se je sprijaznil z odločitvijo hčerke, ki naj bi bila dovolj stara, da ve, kaj počne.

Ima namreč 52 let in za seboj zakon z že pokojnim pisateljem in vizualnim umetnikom Arijem Behnom, v katerem je dobila tri hčerke. Par se je leta 2017 ločil.

Pred dvema letoma je opustila vse kraljevske funkcije, da bi lahko z novim izbrancem živela razpeta med Kalifornijo in Norveško.

Čeprav torej uradno ne deluje več za kraljevo družino, je ohranila naslov princesa. Uporablja ga pri različnih aktivnostih, tudi duhovnih, ki jih izvaja skupaj z bodočim možem.

Zato se je norveški javnosti dokaj zamerila, saj mnogi na njenega dragega gledajo kot na običajnega šarlatana, čeprav je uspel prepričati številne druge znane osebe, denimo Gwyneth Paltrow.

Mama in bivši: je običajen prevarant

V Los Angelesu ima šolo za šamane, trdi, da je šesta generacija starodavnih šamanov, čeprav je njegova mama Sheila G. Farmer pred nekaj leti izjavila, da to ni bil nihče v njihovi družini, sina pa je označila za manipulativnega, nevarnega, nagnjenega k lažem in dejala, da že dolgo nista v stikih.

Od leta 2007 do 2015 je imel Verrett zaročenca, maserja po imenu Hank Greenberg, ki je bil tudi njegov poslovni partner.

V več intervjujih je Greenberg bivšega opisal kot manipulativno in nevarno osebo, obdano z ljudmi s spranimi možgani, za katere je njegova beseda zakon.

V zaporu

Ob tem, da je zaročenec princese dvomljivega slovesa, ima še dosje.

Na pet let je bil obsojen zaradi nedovoljenega vstopa na posest in podtikanja požara, v zaporu je sedel le eno leto. Kasneje je v njem pristal še enkrat, zaradi nedovoljenega vstopa na tujo posest, kraje uslug in vožnje z javnimi sredstvi brez vozovnice.

Po tej drami se je leta 2005 poročil z 21-letno Čehinjo Zaneto Marzalkovo, da je dobila Ameriško državljanstvo.

Stanodajalec ga je v tistem obdobju tožil zaradi neplačevanja stanarine, izvajanja črne magije in fizičnega napada, za kar ga je obtožil tudi bivši partner.

V navzkriž je prišel z norveškimi oblastmi, saj je reklamiral in prodajal medaljone, ki naj bi zdravili kovid-19. Ko mu je bilo to prepovedano, je prilagodil ponudbo in za 270 evrov prodajal medaljone, ki naj bi pse ozdravili različnih bolezni.

V obeh primerih je užival podpro bodoče žene, zanimive so njegove trditve, da rak ni bolezen, temveč izbira in priporočila ženskam, naj in nožnice odstranijo »pečat«, ki so ga tam pustili bivši partnerji.

Ne glede na vse, poroka bo

Skratka, vsi vidijo, za kakšnega človeka gre, razen zaljubljene princese, ki ga podpira v vsem, kar počne. Popustila je tudi njena družina in 31. avgusta letos bo v norveški vasici Geiranger poroka.

Fjord Geiranger, kjer kraj leži, je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine.

Slavje bo trajalo štiri dni, z vseh vetrov bodo prišli gostje, par si bo večno zvestobo obljubil po norveških in šamanskih običajih.

V kraljevem stilu sta bodoča ženin in nevesta izdelala monogram, na katerem se prepletata črki M in D in vključuje več simbolov:

Horusovo oko (simbol zaščite pred zlom), konja (osrednja žival v njunem življenju), srce za ljubezen in sovo za modrost. Reka na njem predstavlja simbol neskončnosti in ponazarja njuno ljubezen, diamant pa mejo med fizičnim in duhovnim, piše Gloria.hr.

»Ne gre za uradni monogram, ker na uradnih dolžnostih ne zastopam več kraljeve družine. Je samo simbol, ki potrjuje najino ljubezen,« je pojasnila princesa.