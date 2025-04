Zasip počastil svojo prvo učiteljico: spominska plošča v čast Vidi Jeraj

Ob 150. obletnici rojstva učiteljice in pesnice Franice Vovk z umetniškim imenom Vida Jeraj so na Domu krajanov v Zasipu pri Bledu odkrili spominsko ploščo.

Vovkova je bila prva učiteljica v Zasipu, kjer je poučevala med letoma 1895 in 1901, veljala pa je za eno najuspešnejših slovenskih pesnic. Ob odkritju plošče so pripravili pester kulturni program v organizaciji Kulturno-umetniškega društva Zasip. Nastopila sta Oktet Lip Bled, zbor in inštrumentalna skupina Canticum novum, recitali deklic pa so potekali pod mentorstvom profesorice Ane Hlebanja. Prireditve so se udeležile tudi pravnukinje in prapravnukinja Vovkove.

Jerajeva se je rodila 31. marca 1875 v Zagoricah na Bledu. Šolo je obiskovala na Bledu, v Ljubljani, v Dunajskem Novem mestu in na Dunaju, učiteljišče pa dokončala v Ljubljani. Živela je razpeta med Dunajem in Ljubljano, kamor se je z možem Karlom Jerajem in tremi hčerami vrnila po 1. svetovni vojni. Leta 1908 je izdala pesniško zbirko Pesmi, 1921. pa zbirko otroških pesmi Iz Ljubljane čez poljane. Pesem Doma je posvetila Zasipljanom, ponovno pa je bila slišana ob slovesnem odkritju spominske plošče.