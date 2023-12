Od afer do praznovanj polnoletnosti in porok: vse to se je dogajalo na evropskih dvorih

Člani Evropskih kraljevih družin si bodo nedvomno zapomnili leto, ki se poslavlja. Poglejte, po čem.

Veliko dogajanja na Danskem dvoru

Že proti koncu lanskega leta se je tamkajšnja kraljica Margareta II., ki je po smrti Elizabete II. postala evropska monarhinja z najdaljšim stažem, odločila otrokom mlajšega sina princa Joachima odvzete kraljeve nazive.

Potezo, ki je povzročila nemalo negodovanja, je utemeljila s pojasnilom, da ne želi racionalizacije kraljeve družine prenesti na njenega naslednika.

Ni se še dodobra polegel ta vihar, ko je sivolasa 82-letna gospa, edina vladajoča ženska monarhinja na svetu, morala februarja na načrtovano operacijo hrbtenice.

Njen najstarejši sin, 54-letni kronski princ Friderik, je med okrevanjem mame opravljal funkcijo regenta.

Za poseben, pa recimo temu zaplet, je poskrbel njegov sin, danski princ Christian, ki je oktobra dopolnil 18 let.

Slavje je bilo takšno, kot se za drugega v vrsti za prestol spodobi in na zabavo so bile povabljene številne evropske kronane glave, je pa največ pozornosti vzbudila sodobna Pepelka, ki je na slavju izgubila čeveljček.

Po koncu najpomembnejšega letošnjega dogodka za dansko kraljevo družino je tamkajšnji dvor objavil fotografijo plesnega čevlja, ki naj bi ga zaposleni našli med pospravljanjem.

»Je Pepelka sinoči pozabila čeveljc?« so zapisali na družbenem omrežju in pojasnili: »Ko so povabljenci gala večerje odšli, je v palači Christiansborg ostal ta plesni čeveljček. Če ga lastnica želi nazaj, nas lahko kontaktira.«

Ni jih bilo malo, ki so princa Christiana pozvali, naj se odpravi na posebno misijo, da bi našel dekle, ki je izgubilo čeveljc, ter jo morda nekega dne vzel za ženo.

A kot je kasneje razkrila lastnica čevlja Anne-Sofie Tørnsø Olsen, ena od povabljenih, ga je tam pustila zgolj za zabavo in ne, da bi našla moža.

Oče polnoletnega princa je tik pred koncem leta zakuhal škandal, ko so ga objektivi v Španiji ujeli v družbi resničnostne zvezdnice Genoveve Casanova. Njegova žena je bila tedaj na uradnem obisku New Yorka.

Vzniklima so namigovanja o aferi, ki sta jih tako princ kot njegova domnevna ljubica zanikala, a nista uspela prepričati javnosti, da so bile njune namere čiste.

Polnoletna princesa Španije

Španski dvor se od tedaj, ko je v korist sina s prestola sestopil kralj Juan Carlos, bolj ali manj spretno izogiba škandalom.

Res je tudi, da še zdaleč ni tako medijsko izpostavljen, kot je denimo britanski, pa vendar ni bilo mogoče spregledati dejstva, da je 31. oktobra prvorojenka kralja Felipeja in kraljice Letizie princesa Leonora dopolnila 18 let.

Po tradiciji je svojo polnoletnost obeležila s prisego v španskem parlamentu in se s tem zavezala, da bo nekoč prevzela krono in postala prva »nepriženjena« španska kraljica po sredini 19. stoletja. Takrat je prestol zasedala kraljica Isabella II.

Dekle je v rodni deželi zelo priljubljeno, a o princesi in njeni zasebnosti ni veliko znanega.

Oče in mama sta prestolonaslednici in njeni mlajši sestri Sofiji hotela zagotoviti kar najbolj običajno otroštvo.

Je pa jasno, da bo Leonora, ko bo kraljica, postala tudi vrhovna poveljnica oboroženih sil, zato je avgusta na akademiji v Zaragozi začela zahtevno vojaško izobraževanje.

Za zadnje bolj razgibano dogajanje je proti koncu leta poskrbel bivši dragi sedanje kraljice Jamie Del Burga, ki je presenetil s trditvijo, da sta bila z Letizio v zvezi še potem, ko je bila ona že poročena s sedanjim možem in kraljem.

Nameravala naj bi se celo ločiti in zbežati z njim v ZDA. Palača navedb ni komentirala.

V Belgiji mnogo mejnikov

Belgijski kraljevi družini je leto, ki se izteka, prineslo mnogo okroglih praznovanj: januarja je kraljica Matilda dočakala abrahama, julija je kralj Philippe obeležil deseto obletnico na prestolu, njun sin princ Gabriel je avgusta dopolnil 20 let.

Ob vsem tem 22-letna kronska princesa Elizabeta, ki bo nekoč nasledila očeta, po izboru revije Tatler ostaja najbolj zaželena nevesta v Evropi in je pridna študentka na kolidžu Lincoln univerze Cambridge. Na praznovanju nacionalnega dne 25. julija je z družino pozdravila podanike.

Elizabeti sicer uspeva uspešno skrivati zasebno življenje in tudi tabloidi v Veliki Britaniji z njo ne polnijo vrstic.

Februarja se je princesa Delphine, sad prepovedane ljubezni med nekdanjim kraljem Albertom II., ki je prestol zaradi zdravja prepustil sinu, in baronico Sybille de Selys Lonchamps, pridružila članom belgijske kraljeve družine na spominski maši, posvečeni kraljevim pokojnim prednikom.

Zbrane je razveselilo dejstvo, da je bivši monarh pred cerkvijo objel svojo nezakonsko hčer in jo celo poljubil na lice, česar v javnosti ni storil še nikoli.

Petinpetdesetletnica se je dolgih sedem let borila, da bi jo oče priznal za svojo, ko drugače ni šlo, se je po pomoč obrnila celo na sodišče. Kralj je moral kljub nasprotovanju opraviti test očetovstva, ki je pokazal, da je umetnica hči nekdanjega monarha in ji zato pripada naziv princesa.

V Monaku (za spremembo) nič posebnega

Lansko leto je bilo za princa Alberta in princeso Charlene naporno. Potem ko je bila ona zaradi težav z zdravjem primorana dlje, kot je načrtovala, ostati v Južni Afriki ter se je po vrnitvi v sedanjo domovino odpravila še na zdravljenje v Švico, so se zadeve, vsaj kot je videti, nekoliko umirile.

Par je še vedno predmet ugibanj o zakonski sreči, sta pa vsa namigovanja o težavah in ločitvi oba večkrat zanikala.

Charlene se je letos ob možu in otrocih pojavila na večjih dogodkih, med drugim na državni praznik 19. novembra in na številnih, s koncem leta povezanih slavjih, kot se spodobi, je družina ob koncu leta objavila lepo božično voščilnico.

Za svojstveno senzacijo je poskrbela Albertova mlajša sestra princesa Stephanie. Z bivšim možem Danielom Ducruetom sta za nekaj ur pozabila na zamere ter sta skupaj s hčerko Pauline praznovala njen rojstni dan.

29-letna slavljenka je fotografijo, na kateri je skupaj z očetom in mamo, objavila na družabnem omrežju ter presenetila oboževalce monaške kraljeve družine, ki Stephanie in Daniela niso videli v istem prostoru že 27 let.

Norveška kraljeva družina

Ena bolj varčnih in trajnostnih kraljevih družin je Norveška.

Morda največ prahu v njej dviga princesa Märtha Louise, četrta v vrsti za prestol.

Že lani je zapustila domovino in od leta 2022 ne opravlja več dolžnosti za kraljevo družino. Razlog: za mnoge sporna zaroka z ameriškim šamanom Durekom Verrettom, ki jo je oznanila junija lani, letos naj bi se zgodila poroka.

Durek naj bi za dovoljenje za poroko prosil izbrankine starše, kralja Haralda V. in kraljico Sonio. »Staromoden sem, kralja in kraljico sem prosil za blagoslov. Če bi rekla ne, s poroko ne bi bilo nič. Vse pač počenjam častno in spoštljivo,« je takrat pojasnil šaman in se pridušal: »Princesa Märtha Louise je ljubezen mojega življenja.«

A o načrtovani poroki ni bilo ne duha ne sluha. Mediji so sicer poročali, da je odložena za nedoločen čas, menda zaradi šamanovega slabega zdravja.

Tri generacije švedske kraljeve družine

Švedski kralj Carl XVI Gustaf je letos praznoval zlati jubilej vladanja. S tem si je pridobil naziv monarha z najdaljšim stažem v tej skandinavski deželi, ki je prav letos zabeležila 500 let, odkar je postala država.

V stilu praznovanja je palača izdala nov potret kralja, seveda so se temu v čast vrstili mnogi dogodki in slavnostne večerje, kralj se je odpravil na turnejo po deželi in si s kraljico Sivio vendarle vzel tudi čas zase in počitnice, kjer je nastal družinski portret, kjer sta pozirala s tremi otroki in osmimi vnuki in tako obeležila težko pričakovano družinsko srečanje.

Nastala je fotografija, s katere se smejijo tri generacije severne monarhije.

Tik pred koncem leta se je tamkajšnja kraljeva družina udeležila še gala prireditve ob podelitvi Nobelovih nagrad, kjer so kraljica Silvia, kronska princesa Viktoria in princesa Sofia očarale s čudovitimi tiarami, izbranimi za to priložnost.

Tudi žepne državice imajo kronane glave

Plemiške poroke luksemburške vojvodske družine še zdaleč niso tako odmevne kot britanske kraljeve poroke. Pa vendar so to dogodki, ki se jih tamkajšnji prebivalci veselilo.

Nič drugače ni bilo 22. aprila, ko je princesa Aleksandra večno zvestobo obljubila poslovnežu Nicholasu Bagoryju. Alexandra je sedma v vrsti za prestol, na katerem trenutno sedi veliki vojvoda Henrik Luksemburški z ženo Mario Tereso, ki imata pet otrok.

Še pred tem je tamkajšnji dvor objavil, da sta princ Guillaume, najmlajši sin velikega vojvode in njegova žena Stéphanie pozdravila drugega sina Françoisa.

Tik pred koncem leta je palača naznanila še, da princesa Aleksandra in njen mož spomladi pričakujeta prvega otroka.

Se pa je letos nepričakovano za vedno poslovil 51-letni princ Lihtenštajna Constantin, najmlajši sin tamkajšnjega monarha princa Hansa-Adama in kontese Marie Kinsky.

Umrl je v začetku decembra in za seboj pustil ženo princeso Marie in njune tri otroke dvajsetletnega princa Moritza, 18-letno princeso Georgino in 15-letnega princa Benedikta.