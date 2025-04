Maja Čuk iz Trščine v občini Sevnica je mamica 14-letnega Naja, ki se je rodil s cerebralno paralizo in motnjo v duševnem razvoju, doživlja tudi epileptične napade. Maja se je s partnerjem razšla pred osmimi leti, tedaj so na vrata začeli trkati tudi upniki. Zaradi poslovnih malverzacij se je njen partner znašel v osebnem stečajnem postopku, zato mami in sinu grozi, da bosta ostala brez doma. Hiša, ki je v lasti njenega partnerja, a on v njej ne živi, se je namreč znašla na dražbi.

»Šokirana sem na prvi strani zagledala tudi našo hišo, podrl se mi je svet.«

Prva dražba 12. marca je bila neuspešna, nova je razpisana za 22. aprila. Če bo uspela, bosta imela s sinom tri mesece časa, da si poiščeta nov dom. Hiša pa je popolnoma prilagojena Najevim potrebam, selitev bi zato za njuno življenje pomenila pravo katastrofo. Edina možnost je, da Maja sama sodeluje na dražbi, a za to potrebuje najmanj 65.000 evrov, kolikor je izklicna cena.

Misel na to je nevzdržna

»Misel na to, da lahko izgubiva to spodbudno okolje za Najev razvoj, je nevzdržna. Stanovanje je povsem prilagojeno, vse je v enem nivoju, brez pragov in stopnic, vrata so dovolj široka, da lahko dostopa do vseh prostorov z invalidskim vozičkom, ima še terapevtsko kolo, stojko in hoduljo.«

»V hiši je tudi talno gretje, saj je Naj veliko na tleh, v kopalnici pa je poleg kadi tudi kabina za tuširanje. Imava tudi nekaj živali, konjev sicer zdaj ne več, so pa tu ovce, mucki in pes, ki Naju zelo veliko pomenijo in nanj delujejo terapevtsko,« s solznimi očmi opisuje Maja, polna – povsem nepotrebnega – sramu, ker ji drugega, kot da prosi dobre ljudi, naj ji pomagajo, ne preostane.

Štirinajstletnik potrebuje pomoč. FOTO: Osebni arhiv

»Tretjega februarja sem čisto po naključju odprla mejl spletne strani dražba.net, kjer sem se registrirala že pred časom. Šokirana sem na prvi strani zagledala tudi našo hišo, podrl se mi je svet,« poudarja Maja, ki je zaradi sinove bolezni doma in prejema nadomestilo za izgubljeni dohodek. Ves čas zveze je partnerju finančno pomagala tudi njena družina, starši so morali celo prodati stanovanje. »Zdaj, ko pomoč potrebujeva midva, pa mi tudi onadva ne moreta več pomagati,« pojasni Maja.

Pomagajmo Naju Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati Naju iz Sevnice, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Naja, sklicna številka 7275. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

Drugih primernih stanovanj ni

»Tudi sama sem mama otroka s posebnimi potrebami, zato še kako vem, da ženska, ki skrbi za takšnega otroka, enostavno ne more hoditi v službo, saj noben delodajalec ne bi bil pripravljen zaposliti nekoga, ki bi dvakrat na teden ali pa desetkrat na mesec sredi dneva zapustil delovno mesto, ker njegov otrok doživlja recimo epileptični napad,« pa poudarja Nina Kavšek, predsednica Sožitja, društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sevnica, katerega člana sta tudi Maja in njen sin.

Prostori so v celoti prirejeni fantovim potrebam. FOTO: Osebni arhiv

Društvo je zagnalo akcijo zbiranja denarja, da bi Maja ohranila dom in nadaljevala skrb za sina v okolju, ki ga pozna in v katerem se počuti varno. Sožitje je za pomoč zaprosilo tudi sevniško občino in župana, ki je pokazal veliko razumevanja. »Organizirali so se tudi v mojem rojstnem Logatcu, odzvali so se gasilci, Rdeči križ, Društvo Sonček Posavje, občani. Vsem se iz srca zahvaljujem za nazaj in za naprej!« je hvaležna Maja.

»Sodišču sem predlagala, če me lahko pustijo tukaj in plačujem najemnino, a je sodišče to možnost zavrnilo. Ravno prejšnji teden sem dobila pošto od stečajne upraviteljice. Drugih pravnih možnosti, da bi se borila za to, nimam. Zato mi ni preostalo drugega, kot da grem v zbiralno akcijo,« pojasnjuje Maja.

Maja že ves ta čas tudi sama išče primerno stanovanje, in ker ni našla nič ustreznega, se je obrnila na pristojni CSD. Tudi tam so ugotovili, da ji primernega stanovanja trenutno ne morejo priskrbeti.

Ostati mora doma

Najprej so tudi v društvu menili, da bi jima poiskali drugo stanovanje. »Ko sem bila prvič pri njih doma, sem se na lastne oči prepričala, da mora Naj ostati tam. Vsaka velika sprememba, kot selitev nedvomno je, bi na 14-letnega dečka, ki obiskuje OŠ Ane Gale Sevnica, šolo za otroke s posebnimi potrebami, lahko vplivala zelo negativno, celo rušilno,« opozarja predsednica društva Sožitje.

»Nekaj najbolj normalnega in človeškega je, da se pomaga, da stopimo skupaj in poskušamo narediti vse, da mama in Naj končno zaživita v tem svojem okolju varno, mirno in enostavno, da se lahko borita z drugimi izzivi v življenju,« še meni Kavškova in poziva, da darujete, kolikor pač lahko. Na računu društva se je že zbralo nekaj denarja, a dolga je še pot do končnega zneska, ki bi ga bilo treba zbrati čim prej, saj se bo dražba odvila že čez 10 dni.