Šokantne skrivnosti kraljevih družin, ki so pricurljale v javnost

Vsi se želimo v javnosti, tako pred neznanci kot prijatelji, pokazati v najboljši luči in kraljevi niso nobena izjema. Kar se zares dogaja za zidovi njihovih palač, običajno dobro skrivajo, zato so bili pred desetletji mnogi nadvse šokirani, ko je nemalo skrivnosti o kraljevi družini, še največ pa o svojem zakonu, razkrila princesa Diana. Zdaj po njenih stopinjah stopa mlajši od njenih sinov princ Harry. A britanski dvor ni edini, ki bi rad ohranil skrivnosti zase.

Märtha Louise in Durek Verrett sta se lani zaročila. FOTO: Instagram

Šele lani se je denimo razvedelo, da tudi na Danskem ni vse tako rožnato, kot je morda videti. Mlajši princ kraljice Margrethe II. princ Joachim naj bi bil namreč že dolgo zaljubljen v svakinjo princeso Mary, ki jo je nekoč po nekoliko preveč popitih kozarčkih poskušal celo poljubiti; da je ob njej stal njen soprog, ga ni ustavilo. Joachimova čustva do Mary naj bi bila celo povod za njegovo ločitev od prve žene, družino pa je znova razburil, ko jim je predstavil novo ljubezen. Marie namreč nima le nadvse podobnega imena kot soproga Joachimovega brata, tudi podobna ji je. Kot bi bili sestri.

Tudi norveška princesa

Z izbiro partnerja je šokirala tudi norveška princesa Märtha Louise. Ameriški šaman Durek Verrett je znan po kontroverznih izjavah, še posebej je Norvežane razburil, ko je v eni svojih knjig zapisal, da otroci zbolijo za rakom, ker so nesrečni. Zaradi takšnih in podobnih izjav so na Norveškem prodajo njegove knjige prepovedali, Märtha Louise, ki se namerava z Verrettom kmalu tudi poročiti, pa se je odrekla plemiškemu nazivu, tudi monarhije ne bo več zastopala.

Knjigo, ki jo je napisal Durek Verrett, so na Norveškem prepovedali.

Japonska princesa

Sramoto družini je z izbiro moža nakopala japonska princesa Mako, ki je vztrajala pri poroki z moškim, čigar družina se je zapletla v finančni škandal. Ker je Kei Komuro običajni državljan, je morala Mako po poroki zapustiti družino, se odreči vsem ugodnostim in plemiškemu nazivu, zaradi burnih protestov rojakov, ki so poroki nasprotovali, pa se je odrekla celo milijonu evrov pomoči, ki jo cesar nameni hčeram, ki se morajo posloviti od dvornega življenja, da bi jim olajšal prehod med običajne smrtnike.