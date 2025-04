Šef Nata razkril, kje bi lahko Rusija namestila jedrsko orožje: »Zelo nas skrbi«

Po poročilu, objavljenem v nemškem časopisu Welt am Sonntag, je Nato zaskrbljen, da bi lahko Rusija kmalu namestila jedrsko orožje v vesolje.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je za časnik dejal, da se Nato zaveda, da Rusija razmišlja o namestitvi jedrskega orožja v vesolje.

Trenutne zmogljivosti Moskve v vesolju je označil za zastarele in neprimerljive z zahodnimi. Rutte je zato dejal, da bi lahko razvoj jedrskega orožja v vesolju omogočil Rusiji, da izboljša svoje zmogljivosti, kar je po njegovem mnenju velik vir skrbi.

Tekmovanje v vesolju se je občutno zaostrilo

Tako imenovano protisatelitsko orožje ni usmerjeno v Zemljo, ampak v satelite, vendar bi njihovo uničenje lahko povzročilo kaos, saj je od njih odvisno delovanje številnih sistemov.

Rutte je opozoril na morebitno kršitev pogodbe o vesolju iz leta 1967, ki države podpisnice zavezuje k miroljubni uporabi vesolja. Pogodbo je ratificirala večina držav, vključno z Rusijo in ZDA.

Klavzula o vzajemni obrambi je bila aktivirana le enkrat, ko je zavezništvo podprlo ZDA po terorističnih napadih 11. septembra 2001.

Generalni sekretar Nata je še dejal, da se je v zadnjih letih tekmovanje v vesolju občutno zaostrilo in da okolje še nikoli ni bilo tako natrpano, nevarno in nepredvidljivo. »To ne velja samo za komercialno področje, ampak vpliva tudi na obrambo in s tem varnost na splošno,« je dodal Rutte.

Nato je leta 2021 sklenil, da klavzula o vzajemni obrambi v skladu s 5. členom velja tudi za napade iz in v vesolju. V 5. členu je navedeno, da se oborožen napad na eno ali več držav članic Nata šteje za napad na vse.