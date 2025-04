Nepozabne počitnice Žige Jelarja: po Ameriki za dušo (Suzy)

Številni zimski športniki so komaj čakali konec naporne sezone. Med njimi je bil tudi eden najbolj simpatičnih in srčnih, smučarski skakalec Žiga Jelar.

V Planici so zanj navijali starši in sedem let starejša sestra Sara, ki ji je skupaj z drugimi ljudmi s posebnimi potrebami posvetil pesem Zakaj gorijo solze. Oglasil se je tudi ob svetovnem dnevu oseb z downovim sindromom, za katerega si je zaželel, da bi bile različne nogavice simbol naše podpore in opomnik, da je prav vsak med nami edinstven in dragocen in naj ne pozabimo na sprejemanje, raznolikost in enake možnosti za vse.

Potem je spakiral kovčke in se podal na zasluženi oddih. »Za tri tedne sem šel čez lužo. V Ameriki sem bil že nekajkrat, vendar vedno povezano s skoki. Tokrat sem se prvič odpravil na oddih in turistično potepanje,« je veselo povedal Žiga, ki ga kmalu čakajo priprave na novo sezono, za katero si želi, da bo boljša, kot je bila lanska.