Beckham snuje ohcet z milijarderjevo hčerko

Razkošja ne manjka

Victoria in David sta nad zaroko navdušena. FOTO: Reuters

27 spalnic je premogla razkošna palača, v kateri je živela bodoča nevesta.

Ljubi starejše

Ena poroka bo v nevestini domovini, druga v ženinovi.

Komaj eno leto po tem, ko sta se začela sestajati, stainoznanila, da sta zaročena. Kot kaže, sta se med izolacijo, ki sta jo skupaj preživljala v New Yorku, močno zbližala in počasi začela načrtovati tudi poroko, ki bo naslednje leto, in to kar na dveh koncih. Ker je Brooklyn doma v Veliki Britaniji, namreč želi slaviti v svoji domovini, enako čuti ameriška igralka Nicola.Poroka bo menda spektakularna, ameriško bo plačal nevestin oče, milijarder, nekaj pa želita seveda pristaviti tudi ženinova mama in očein, ki sta nad zaroko menda navdušena. Za darilo naj bi sinu in njegovi štiri leta starejši bodoči ženi kupila prvo stanovanje v Londonu, kjer si Brooklyn želi preživeti čim več časa, 21-letnik pa si menda že ogleduje razkošna stanovanja v prestižnem delu britanske prestolnice. Za otroka bogatašev kar koli pač ni dovolj dobro.Brooklyn, ki je najstarejši od Beckhamovih štirih otrok, je vajen razkošja in udobnega življenja, še bolj to drži za Nicolo, ki je odrasla v palači s 27 spalnicami, nedaleč od mesta New York. Odkar pomni, ji ni bilo treba migniti s prstom, saj njen oče, uspešni poslovnež in investitor, zaposluje pravo malo vojsko čistilk, sobaric, vrtnarjev in seveda paznikov. Družina ima poleg omenjene še slabih 80 milijonov vreden dvorec na Floridi, kjer naj bi bil naslednje leto tudi ameriški del poroke. Na Nelsonov predlog bosta zaljubljenca menda podpisala predporočno pogodbo, kar pa, kot pravijo njuni prijatelji, nikogar od njiju pretirano ne moti.Glavna družica naj bi bila Brooklynova edina sestra, devetletna, njegova brata, 15-letniin dve leti starejši, pa bosta spremljevalca. Kdo bosta priči ženinu in nevesti, še ni znano, naj bi pa Victorio Beckham doletela čast, da nevesti oblikuje eno od oblek, ki jih bo nosila.Brooklyn je od zaročenke mlajši štiri leta, a tudi skorajda vse njegove ljubezni so bile starejše od njega. Med avgustom 2014 in marcem 2018 se je sestajal s takrat 23-letno igralko, še prej pa se je kot 16-letnik zaljubil v 21-letno manekenko in pevko, ki jo je spoznal med družinskimi počitnicami na Maldivih.Starejša je bila tudi, s katero so ga pogosto opazili v letih 2016 in 2017, ko sta s Cloë tu in tam prekinila zvezo. Med eno takšnih epizod naj bi se Brooklyn zapletel s kar osem let starejšo pevko ​. Paparaci so ju nekajkrat ujeli, ko sta se z roko v roki sprehajala po Londonu, a zveza menda ni bila niti malo všeč Victorii in Davidu, ki sta sinu prepovedala ljubimkanje z Orovo in ga poslala nazaj v New York.