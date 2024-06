Barronu Trumpu ne bo več prizaneseno

Sin nekdanjega prvega para Združenih držav Amerike je vse pogosteje deležen takšnih in drugačnih opazk v medijih in na družbenih omrežjih. S tem, ko je Barron Trump namreč dopolnil 18 let, mediji do njega ne bodo več tako prizanesljivi, so prepričani Trumpovi kritiki.

Najava v začetku prejšnjega meseca, da bo na republikanski konvenciji nastopal kot floridski delegat, je mnoge prepričala, da se zdaj tudi zanj začenja »poštena" igra in da bo bolj, kot je bil v preteklosti, deležen kritik ter posmeha.

Kajti za medije s tem, ko je postal polnoleten, ni več prepovedana tema.

Tudi politična komentatorka Allison Gill je na omrežju X zapisala, da glede Barrona ni več ovir z vidika medijske izpostavljenosti, piše msn.com.

Oče pravi, da ima sin rad politiko

Barronova visoka postava in unikatni videz sta že postala vir raznih internetnih objav in tema negativnih opazk.

Donald sam je pred nedavnim komentiral visoko postavo sina: »Je malce bolj na visoki strani. Povem vam, res je visok, a je zelo čeden fant.«

Kljub vsemu je videti, da Barrona pozornost ne moti ravno, in zdi se, da si je pripravljen izboriti prostor na političnem prizorišču, pri čemer si ne jemlje k srcu kritik.

Donald je v pogovoru za Talk Radio 1210 WPHT izjavil, da ima njegov sin rad politiko.

»Barronu je politika všeč, zdi se mu tudi nekoliko smešna. Včasih mi pove, kaj moram in česa ne smem storiti.«

Pa vendar je zavrnil očeta

Ne glede na vse je najmlajši otrok obsojenega Donalda Trumpa zavrnil priložnost aktivnega sodelovanja v očetovi predsedniški kampanji.

Po najavi, da bo kot delegat prisoten na republikanski konvenciji na Floridi, se je oglasil in povedal, da ga zaradi prej dogovorjenih obveznosti tam ne bo.

»Barron je počaščen, da je bil izbran za delegata, vendar ga zaradi prej dogovorjenih obveznosti ne bo,« se je glasila izjava, zaradi prvotne najave in nato umika pa je Barron, ki so ga starši, zlasti mama, do tedaj ščitili pred mediji, pritegnil nemalo pozornosti.

Umik Barrona se je zgodil le nekaj dni, preden je fant prejšnji mesec maturiral na akademiji Oxbridge v Palm Beachu na Floridi.

Kje bo nadaljeval šolanje, še ni znano, prav tako tudi ne, ali si bo morda po srednji šoli in pred univerzo vzel leto dni predaha.