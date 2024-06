Kako se drži Melania? To je odgovoril Donald Trump

Potem ko je bil Donald Trump v vseh 34 točkah obtožnice na sodišču na Manhattnu v sodnem procesu glede podkupovanja pornoigralke Stormy Daniels za molk o njuni aferi in namere vplivati na izid volitev leta 2016 obsojen, Melania ni podala nobene izjave.

V intervjuju s Philom McGrawom v njegovi pogovorni oddaji Dr. Phil Primetime pa sta se gost in gostitelj dotaknila tudi te teme, piše portal She Knows.com.

Dr. Phil je namreč izkoristil priložnost in nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike povprašal, kako se drži njegova žena.

Dobil je presenetljivo iskren odgovor:

»Mislim, da se dobro drži, verjamem pa, da ji ni lahko. A če povem po pravici, menim, da četudi ni dobro, tega ne bi povedala meni,« je priznal Trump.

Zagotovo ena njegovih najbolj pomenljivih izjav o zakonu z Melanio, ki pa jo je nadaljeval v svojem slogu:

»Kajti, veš, vidi, da se počutim obupno. Skušam znova postati predsednik in narediti Ameriko veliko. To bova storila. Ameriko bova znova naredila veliko.«

Melania se je prejšnji teden prvič po obsodbi pojavila v javnosti. S sinom Barronom sta s kupom prtljage zapuščala newyorško stanovanje.

Njen mrki obraz in vtis, da se je od vsega ogradila, pa po mnenju njene nekdanje pomočnice Stephanie Winston Wolkoff ne vara:

»Pri Melanii je tako: tisto, kar vidiš, tisto dobiš. Ona ni nobena uganka, ni nobena skrivnost. Preprosto se obvlada, je stoična, obdana s čustvenim oklepom.

Zakaj? Ker se noče izpostavljati,« je Wolkoffova zapisala v eseju za The Daily Beast in dodala, da tako ohranja vtis kulturne in dostojanstvene osebe:

»Njen molk je njeno najmočnejše orožje.

Javnost nikoli ne bo izvedela, kaj si v resnici misli o pravnih bitkah moža, Donald Trump pa sam večkrat pove, da ni lahko biti poročen z njim.«