Melania Trump prvič v javnosti po škandalu, s sklonjeno glavo in vidno nejevoljna

Donald Trump je v četrtek, 30. maja, po izreku obsodbe postal prvi obsojeni kriminalec, ki je bil prej tudi ameriški predsednik.

Potem ko ga je porota v New Yorku spoznala za krivega ponarejanja dokumentov, s katerimi je prikril plačila pornozvezdnici Stormy Daniels in poskušal vplivati na izid volitev leta 2016, se je zdaj njegova žena Melania Trump v javnosti pojavila prvič.

Melanio so s sinom Barronom opazili, ko sta zapuščala svoje newyorško stanovanje, posebno pa je v oči bodel kup prtljage, ki sta jo imela s seboj. Lepotica slovenskih korenin ni bila videti dobre volje.

Na spletu se kar vrstijo komentarji

»Melania daje vtis 'Imam denar, da kupim vse'«, je zapisal nekdo na spletu, drugi pa: »Lutka je pripravljena na počitnice, kaj jo briga, kaj pravi ves svet, čeprav je videti malo na trnih«.

»On ljudi prosi za donacije, a poglejte, kaj ima Melania oblečeno. Verjetno ima svoj denar, a to je zelo neprimerno,« je na omrežju X napisal tretji.

Melania se je za prvi odhod v javnost po škandalu odločila obleči rjav kombinezon s podpisom znane blagovne znamke Max Mara, ki je vreden skoraj 1200 evrov. V roki je nosila torbico znamke Hermès, vredno med 13 in 15 tisoč evri po nekaterih navedbah, drugi viri pa pravijo, da je še bistveno dražja.

Trump trdi, da je nedolžen

Nekdanja prva dama je svoj videz dopolnila z balerinkami in sončnimi očali, Barron pa je nosil elegantno modro obleko s črnimi čevlji, pasom in brez kravate.

Vozila so se po navedbah Page Six odpravila v Bedminster v New Jerseyju, kjer ima družina v lasti razkošno posest.

Torbice znamke Hermes se prodajajo po smešno visokih cenah. FOTO: Roselle Chen Reuters

Spomnimo, Donaldu Trumpu bodo sodbo izrekli 11. julija. Predsedniški kandidat bi bil lahko obsojen na do štiri leta zapora, vendar so takšna kazniva dejanja v zvezni državi New York običajno kaznovana z denarno ali pogojno kaznijo.

»Pravo sodbo bo izreklo ljudstvo 5. novembra na volitvah. Sem nedolžen človek, borim se za ustavo, za to državo ... Še naprej se bomo borili, in to do konca,« je o sodbi dejal Trump.

