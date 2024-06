Nejasna prihodnost Barrona Trumpa

Donald Trump je v intervjuju za televizijo Fox v oddaji Fox & Friends med drugim spregovoril o najmlajšem sinu Barronu in o tem, kakšna prihodnost se mu obeta.

Prejšnji mesec je Barron zaključil šolanje na akademiji Oxbridge.

Nekdanji predsednik ZDA sicer ni razkril, kje naj bi v jeseni nadaljeval z izobraževanjem, je pa namignil, da bo odločitev lahko, zaradi nemirov po kampusih v Združenih državah Amerike, drugačna.

»Kaj pa Barron? Ljudje se mu zadnje čase veliko posvečajo,« je v prvem intervjuju potem, ko je bil Trump na sodišču na Manhattnu obsojen v vseh točkah obtožnice gosta vprašal Will Cain.

»Prav za prav je na svoj način izjemen. Saj veste, je visok, lep fant. In je zelo dober v šoli,« je odgovoril Trump.

»Poslal je več prijav in sprejet bi bil, kjer bi hotel nadaljevati šolanje. Veste, povsod si ga želijo, saj je zelo pameten fant. In zelo visok fant.

Ampak on je … in on je … on je krasen fant.«

Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike in njegova žena Melania Trump sta se udeležila slovesnosti ob zaključku šolanja na akademiji, ki jo je njun sin obiskoval v Palm Beachu.

Sedaj, ko je končal s srednjo šolo, se seveda pojavljajo ugibanja, kje bo študiral in kje bo med študijem bival.

»Zanimivo je, veste, pol leta spremljaš različne možnosti, zanimaš se za študiji, izbereš šolo in potem vidiš, da so tam nemiri.

Morda si premisliš in greš drugam. Kajti možnosti je veliko, izbira je pestra in raje izbereš tisto, kjer ni nemirov.«

Donald je v preteklosti namignil, da bi Barron lahko obiskoval šolo Wharton univerze Pensilvanija, kjer je diplomiral sam. Govorice so bile tudi o univerzi New York, vendar preden je Donalda obsodila newyorška porota.

O srednješolskem času Barrona ni veliko znanega, ena njegovih redkih fotografij je bila objavljena na instagram profilu šole aprila letos, ko je fotografiran s svojimi sošolci z maturantskega plesa, piše The Mirror.