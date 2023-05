Banksy prihaja v London

Od 5. julija bo v Londonu, na ulici Regent Street, na ogled največja zbirka del uličnega umetnika Banksyja. Med več kot 110 deli bodo razstavljena umetnikova najbolj znana dela, kot sta Deklica z balonom in Metalec rož, in tudi nekatera, ki bodo na ogled prvič. Multimedijsko razstavo Umetnost Banksyja je v 15 mestih po svetu obiskalo že več kot 1,5 milijona ljudi.

Banksyjevi tesni sodelavci so za razstavo v Londonu prvič razkrili, kako so bili zasnovani nekateri umetnikovi drzni podvigi, in delili osebne zgodbe in mnenja o znanih delih. Mesto na razstavi bodo imela tudi novejša dela, ki opozarjajo na vojno v Ukrajini, in starejši Banksyjevi projekti, kot je Dismaland, parodija zabaviščnega parka Disneyland. Dela bodo, kot rečeno, razstavljena na ulici Regent Street, le nekaj sto metrov od trgovine z oblačili, kamor je Banksy lani napotil tatove, ko je znamka brez dovoljenja uporabila njegova dela v svoji kolekciji.

Njegova identiteta ostaja neznana

Banksy, njegova identiteta ostaja neznana, je zaslovel z grafiti po ulicah angleškega Bristola v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja, v zadnjih letih pa se njegove družbeno-politično kritične umetnine pojavljajo po različnih delih sveta. V Sloveniji so bila njegova dela prvič razstavljena leta 2016 v Kranju.