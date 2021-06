Angelina k bivšemu s steklenico vina

Velja za eno najlepših in najbolj nadarjenih igralk v Hollywoodu. FOTO: Profimedia

Počitnice v New Yorku

Jonny Lee Miller z bivšo ženo Michelle Hicks FOTO: T/x17online.com



Brez obžalovanj

Osamljena in razočarana

so v zadnjih dneh nekajkrat videli pred newyorškim stanovanjem njenega bivšega moža, kot pišejo tuji mediji, pa naj bi na zadnje srečanje pripeljala s seboj tudi 17-letnega sina. Kot pravijo viri, naj bi zvezdnica s sinom v Millerjevem stanovanju ostala eno uro, to pa naj bi bilo prvo srečanje sina in bivšega Angelininega partnerja. Nekaj dni pred tem so paparaci ujeli 45-letnico, kako vstopa v zgradbo, v kateri živi njen bivši.V roki je držala steklenico vina. Angie in Jonny sta se poročila leta 1996, ko je bila igralka stara 21 let. Zvezdnik filma Trainspotting jo je spoznal na setu filma Hekerji leta 1995. Šest mesecev po tem sta bila že poročena. To je bilo obdobje, ko je Angelina nosila majico, na kateri je svoje ime zapisala z lastno krvjo. »To je človek, s katerim se bom poročila, pa se je treba malce žrtvovati, da bi bila zveza zares posebna,« je takrat dejala. Kmalu po poroki sta se razšla, od leta 1999 pa sta uradno ločena.Revija Sun je nekaj dni po Paxovem obisku Millerja pisala, da naj bi Miller že srečal igralkinega najmlajšega otroka, 12-letnega. Oskarjevka ima iz zakona zše 19-letnega, 16-letno, 15-letnoin 12-letno. »Knox je prijazen otrok in mislim, da se je odločila, da bo najlažje, če najprej predstavi njega,« je dejal vir.Angelinina družinica je trenutno na počitnicah v New Yorku, igralka pa je oddih izkoristila tudi za spoznavanje Millerja in otrok. Razmišljala naj bi celo o selitvi v mesto, ki nikoli ne spi, predvsem zaradi Paxa, ki si menda zelo želi, da bi nekoč živel tam. Z otroki so se seznanjali z mestnimi znamenitostmi in v okviru tega obiskali številne muzeje in galerije. Pax in Knox sta z mamo obiskala muzej znanosti, dekleta Shiloh, Zahara in Vivi pa je mama vodila gledat umetnine, shranjene v lokalnih galerijah. Preizkusili so tudi znano ulično specialiteto, ki velja v New Yorku za tipični prigrizek – hotdog. Maddox je bil, kot številni najstniki, večino časa v svoji sobi in je igral računalniške igrice. Čeprav so bili na počitnicah, je Angelina po besedah vira vztrajala, da morajo imeti tudi pouk. Vsak dan od devetih do dveh sta za njihovo izobraževanje skrbela dva zasebna učitelja.Angelina je o Jonnyju v intervjujih v preteklosti povedala veliko lepega. »Jonny in jaz se nisva nikoli prepirala in nikoli nisva drug drugega prizadela. Res sem si želela biti njegova žena. Želela sem se vezati,« je pred leti javno obžalovala ločitev. Kmalu po tem, ko sta se ločila, je v medijih komentirala, da sta šla vsak svojo pot zato, da bi si lahko našla nove partnerje za poroko. »Zanj sem želela več, kot bi mu lahko dala. Zasluži si več, kot sem trenutno pripravljena dati v življenju, vendar pa obstaja možnost, da se bova nekoč spet poročila,« je menila. Trdila je, da je bila ločitev od Jonnyja »najbolj neumna stvar, kar jih je kdaj naredila« in ni obžalovala njunega kratkega razmerja. »Ni obžalovanj in ni grenkobe. Poroka nama ni uspela in prej ali slej bi se morala odločiti in oditi. Odločila sem se, da bom to storila prej,« je dejala. Igralec se je po razhodu od Angeline poročil z igralko, ki jo poznamo po vlogi v nanizanki Zakon in red. V zakonu, ki je razpadel leta 2018, se jima je rodil danes 12-letni sinZvezdnica naj bi bila trenutno grenko razočarana zaradi odločitve sodišča, da imata z bivšim možem Bradom Pittom po novem deljeno skrbništvo nad otroki. Pritožila naj bi se na sodišče, nova zaslišanja pa naj bi se začela 9. julija. Z bivšim bijeta bitko za skrbništvo nad njunimi šestimi otroki. Vlogo za ločitev je leta 2016 vložila Angelina, v zahtevku pa zapisala, da ju razdružujejo nepremostljive razlike. Ločitev je postala uradna leta 2019. Zvezdnica je želela dobiti samostojno skrbništvo, a je maja letos sodišče odločilo, da si bo morala skrbništvo deliti z Bradom. Prepričana naj bi bila, da sojenje ni bilo pošteno.