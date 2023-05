Alec Baldwin prvič dedek: njegova prvorojenka je povila dojenčico

Za Alecom​ Baldwinom je peklensko leto in pol. Po tragičnem streljanju med snemanjem vesterna Rja, v katerem je oktobra 2021 umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins, se je hollywoodski težkokategornik, ki je sprožil usodno pištolo, otepal zdaj te, zdaj one tožbe. In čeprav je tožilstvo vsaj začasno opustilo kazenski pregon zaradi nenamernega uboja kolegice, nad njim še vedno visi civilna tožba, ki so jo proti Baldwinu vložili pokojničini starši. A sredi teh črnih oblakov, za katere se Baldwinu verjetno zdi, da se nikoli ne bodo razkadili, je zdaj pokukal žareč, topel sončni žarek. »Čudež!« je radostno čivknil igralec, čigar srce se je napolnilo s toplino. Njegova prvorojenka Ireland je namreč povila deklico, Alec pa je pri svojih 65 letih prvič postal dedek.

Meni je ime Ireland, Irska. In ker sva želela biti pri imenih dosledna, sva izbrala še eno državo. Zato Holland, Nizozemska.

V letošnje leto je Ireland, ki se je Baldwinu rodila v njegovem prvem zakonu s Kim Basinger, zakorakala z najlepšo novico. »Srečno novo leto!« je čivknila na silvestrovo, namesto fotke nazdravljanja je objavila prvo sličico svojega še nerojenega otroka, sonogram, in tako izdala najlepšo skrivnost. Zdaj, pet mesecev pozneje, je končno lahko predstavila dojenčico.

»Holland,« je kratko podpisala prvo družinsko fotografijo, na kateri se še v porodnišnici blaženo srečno smehljata svežepečena mama in oče, Ireland in glasbenik RAC, z drobno deklico v naročju. »Meni je ime Ireland (Irska, op. p.). In ker želiva biti pri imenih dosledna, sva izbrala še eno državo. Zato sva jo poimenovala Holland (Nizozemska, op. p.),« je idejo izdala svetlolaska. »Poleg tega obožujem igralko Holland Taylor. Njeno ime mi je že od mladih nog neznansko všeč, zdi se mi lepo in elegantno.«

Ni bila pripravljena

Ireland je sicer vedela, da si želi otroka, a je bila odločena, da se zanj odloči le s pravo osebo ob strani. Na lastni koži je namreč okusila, kaj pomeni biti otrok dveh, ki preprosto nikoli ne bi smela biti skupaj. Njeno otroštvo je zaznamovala umazana ločitev Aleca in Kim z grdo bitko za skrbništvo, v kateri je bila Ireland zdaj šahovska figura svojih staršev, zdaj skoraj njuna boksarska vreča. »Zato sem si vedno želela otroka z nekom, ki bo z menoj in otroki vedno ravnal lepo in nas ljubil brezpogojno.« In očitno je pravega našla v glasbeniku RAC-u, s krstnim imenom André Allen Anjos, v katerega se je zaljubila predlani. Ljubezen ji je namreč dokazoval na vsakem koraku nosečnosti, za katero Ireland priznava, da nikakor ni le lepa in čudovita, kot jo ljudje radi romantično opevajo.

Precej prahu je dvignila z zabav pred prihodom dojenčka. FOTO: Osebni arhiv

»Nosečnost je težka. Ogromno zahteva od tebe. Na to nisem bila pripravljena. Podcenjevala sem, kako bo vplivala na moje telo in um. Že sicer imam težave, ko beseda nanese na moje telo in zdravje, vse to pa je nosečnost še potencirala. Težko sem se privajala na spremembe, ki jih je doživljalo moje telo,« je dejala manekenka, ki je dober del mladosti preživela v primežu motenj prehranjevanja. In kot ji ni bilo lahko opazovati spreminjajočega se telesa, ki je postajalo vse obilnejše ter zatečeno, podobno ji niso dale miru misli, ki so ji kratile spanec. »Utrujena sem. Brez motivacije. Občutek imam, da življenje beži mimo mene, prav tako kariera, ki sem jo komaj začela graditi. Opazujem vrstnike, ki se oblačijo za dogodke, hodijo na pijačo, na snemanja ali v šolo. Jaz pa sem tu, sama,« je zapisala, kaj vse jo je v minulih mesecih preganjalo. »K sreči imam partnerja, brez njega bi se mi zmešalo.« A tako je razmišljala tedaj. Danes ji z obraza sije blaženi nasmešek mlade mamice.

Neznansko je osrečila tudi očeta Aleca, ki je zdaj dedek. FOTO: Sara De Boer/startraksphoto.com