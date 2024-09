V posteljo vabil ženske, moške, dečke

Potem ko je zvezno tožilstvo v New Yorku prejšnji teden vložilo obtožnico zaradi hudodelskega združevanja in spolne trgovine proti rap in hiphop glasbeniku Seanu Diddyju Combsu, ki se že dlje sooča z obtožbami o spolnem nadlegovanju in napadih, je v spletne knjigarne prišla še knjiga spominov njegove nekdanje partnerice in mame njegovih sinov, ki bo vse prej kot pomagala oprati Diddyjevo ime.

Kim Porter, ki je zaradi pljučnice umrla leta 2018, je z glasbenikom preživljala pravi pekel, saj jo je Combs večkrat hudo pretepel, udeleževati pa se je morala tudi njegovih sprevrženih zabav in orgij, najsi ji je bilo to všeč ali ne.

Christian King Combs je eden od treh otrok, ki jih je Seanu rodila Kim. FOTO: David 'dee' Delgado/Reuters

Svoje izkušnje je podrobno popisala v dnevniku, v njem pa je pisala tudi o rečeh, ki jih je videla in slišala, a nikoli ni zbrala poguma, da bi jih delila, še najmanj s policisti. Zdaj je namesto nje to storil eden njenih najbližjih prijateljev, ki je po smrti lepotice podedoval njen dnevnik in njegove dele objavil v 60 strani dolgi knjigi z naslovom Kim's Lost Words (Kimine izgubljene besede), ki so jo Diddyjevi oboževalci, še bolj pa tisti, ki ga ne marajo, razgrabili.

Porterjeva se je v dnevniku denimo spominjala dne, ko je našla videokasete s posnetki Diddyja, na katerih občuje z dečki, ki jih je zastopal, med njimi je bil 18-letni glasbenik, ki je pozneje postal izjemno uspešen in znan po vsem svetu. Imen Porterjeva ni navedla, so se pa pojavila ugibanja, da naj bi bil med omenjenimi dečki Justin Bieber, ki je kot 14-letnik podpisal pogodbo z Diddyjevo založbo in se z raperjem pogosto družil brez spremstva staršev.

Policisti so glasbenega mogula aretirali na njegovem domu. FOTO: David Swanson/Afp

Kim, ki je umrla stara komaj 47 let, se je dotaknila tudi orgij, ki jih je Diddy prirejal: »Rekel jim je zabave, a smo vsi vedeli, za kaj v resnici gre. Te orgije so bile nore, trajale so po več dni in na koncu je v hišo prišel Diddyjev zdravnik in nam prinesel infuzije z vitamini, da smo si opomogli. Najino spolno življenje je bilo noro, ne vedno v dobrem smislu, a s Seanom sem dobila priložnost izkusiti reči, ki jih sicer nikoli ne bi.«

Posebno všeč

Kim je bilo še posebno všeč, da je imel Diddy rad tako ženske kot moške, slednje morda še nekoliko bolj. »Pogosto sva menjavala partnerje in nekega jutra sem se zbudila ob zelo znani poročeni ženski. Ko sem prišla iz spalnice, je Sean ravno stopil iz druge spalnice, v kateri je noč preživel z njenim možem, enim svetovno znanih raperjev, in več kot oddahnila sem si, ko me ni povabil, naj se jima pridružim, saj mi tisti moški ni bil niti malo všeč,« so besede pokojne manekenke, ki jih je med drugim mogoče prebrati v omenjeni knjigi.

2018. je umrla zaradi pljučnice.

Sodišče je zavrnilo njegovo prošnjo za plačilo varščine. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

V njej pa je ovekovečen tudi dogodek, ki je privedel do prvega udarca, ki ga je Kim prejela od Seana: »Neke noči me je prepričal, da sem med seksom uporabila umetni penis, kar mu je bilo tako zelo všeč, da me je dobesedno prosil, naj ponoviva. A meni ni bilo do tega, že v prvo sem mu ugodila zgolj zaradi ogromnih količin alkohola in drog. Ko sem ga takrat zavrnila in mu zabrusila, naj se raje dogovori s katerim od svojih ljubimcev, pa mi je prisolil takšno zaušnico, da sem skoraj padla po tleh.« Čeprav se je glasbenik takrat nemudoma začel opravičevati, pa je bil nasilni izpad le prvi od mnogih, Kim se je pogosto menda celo bala, da jo bo ubil.