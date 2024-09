Beyoncé in Jay Z izgubila milijone zaradi Diddyja. Tako škandal, ki pretresa Ameriko, vpliva na svetovne zvezde

V začetku tega meseca se je ameriški reper P. Diddy s pravim imenom Sean Diddy Combs pojavil na sodišču na Manhattnu v New Yorku, potem ko je bil obtožen izsiljevanja, zarote, prisilne trgovine z ljudmi v spolne namene, goljufije, prisile in prevoza za namene prostitucije.

Klopka se je začela razpletati z neverjetno hitrostjo, vsak dan pa v javnost prihajajo nove podrobnosti tega škandala. Mnoge v Ameriki skrbi, da ima Diddy posnetke številnih politikov ter svetovnih glasbenih in igralskih zvezd, ki so se udeležili njegovih zabav nečistovanja in razuzdanosti.

Na seznamu so poleg številnih politikov tudi zvezdniki, kot so Ashton Kutcher, Naomi Campbell, Usher, Paris Hilton, sestre Kardashian, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, Justin Bieber, pa tudi Beyoncé in Jay Z.

Kot poroča Daily Mail, se veliko zvezdnikov boji, da bi se znašli v središču škandala. Obtožbe zoper Diddyja ne omenjajo »belih zabav«, temveč zasebne hotelske zabave (freak-offs), kjer je reper svoje žrtve omamil in jih silil v spolne odnose. Ves čas jih je opazoval in snemal.

Pevka Beyoncé in njen mož, reper Jay-Z, sta se znašla na udaru javnosti, predvsem svojih oboževalcev. Po škandalu, katerega glavni akter je bil P. Diddy, sta na Instagramu izgubila kar 8 milijonov sledilcev. Oba štiri milijone.

Beyoncé je s 320 milijonov padla na 316 milijonov sledilcev, Jay-Z pa je imel pred škandalom skoraj 5 milijonov sledilcev, zdaj pa 'le' 903 tisoč.

Poleg tega številni ljudje, tudi njihovi oboževalci, pod njihovimi fotografijami puščajo številne komentarje, v katerih jih kritizirajo zaradi druženja s P. Diddyjem in obiskovanja njegovih zabav.