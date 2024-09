Nove obtožbe zoper Seana Diddyja Combsa

Raperja ​Seana Diddya Combsa je doletela še ena tožba. Zanjo se je odločila Thalia Graves, ki trdi, da jo je omamil in nasilno posilil ter vse skupaj posnel, da bi posnetek lahko prodal naprej. Na čustveni novinarski konferenci v Los Angelesu, ki je bila polna solz, je Gravesova povedala, da se po napadu leta 2001 še vedno spopada s čustvenimi in mentalnimi bolečinami, zaradi katerih po vsem tem času ne more normalno funkcionirati, diagnosticirali so ji celo posttravmatsko stresno motnjo, depresijo in anksioznost.

»To presega fizično bolečino, ki jo povzroči napad. To je bolečina, ki sega v samo bistvo tega, kar ste kot človek, in pušča čustvene brazgotine, ki se ne bodo nikoli popolnoma zacelile,« je Thalia Graves povedala novinarjem in dodala: »Imam čustvene brazgotine. Težko mi je bilo zaupati drugim, oblikovati zdrave odnose ali se varno počutiti v svoji koži. Spomini, nočne more in vsiljive misli mi dajejo občutek, da gre za neprestano borbo.«

Nekdaj enemu najuspešnejših glasbenikov se ne piše dobro. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Paranoičen in zavrača hrano

Njena tožba, vložena v južnem okrožju New Yorka, navaja, da je Thalia raperja spoznala prek svojega takratnega fanta, ki je delal pri Combsovi založbi Bad Boy Records. Podrobno opisuje, kako jo je odpeljal v svoj studio in ji med potjo ponudil kozarec vina, v katerem je bila po njenem prepričanju snov, ki jo je omamila, saj je kmalu zatem izgubila zavest. Ko se je zbudila, je bila gola in zvezana, nato naj bi jo Combsov telesni stražar Joseph Sherman prijel za glavo in z njo udaril ob biljardno mizo. Zatem sta jo posilila. V tožbi piše tudi, da sta jo moška v naslednjih letih večkrat opozorila, naj o dogodku ne govori.

Combs je sicer kazensko obtožen izsiljevanja, trgovine z ljudmi za spolne namene in prevoza žrtev čez državne meje, da bi se ukvarjale s prostitucijo. Tožilci trdijo, da je bil vodja kriminalne združbe, ki je ženske ujelo v past in jih z grožnjami prisililo k spolnim dejanjem, finančni negotovosti in uničenju ugleda. Zaradi tega je od prejšnjega tedna za rešetkami, sodišče pa je možnost, da bi ga po plačilu varščine izpustili, zavrnilo.

Že en teden je njegov dom pripor v Brooklynu. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Larry Levine, ki je bil zaprt v ustanovi, kamor so prejšnji teden pripeljali Combsa, je medtem ameriškim medijem povedal, da je zvezdnik menda nadvse paranoičen in zavrača hrano, saj meni, da bi lahko bila zastrupljena. Kot pravi Levine, njegovi strahovi niti niso tako zelo za lase privlečeni: »Če bi kdo od njegovih sovražnikov podkupil katerega od paznikov, bi se to lahko zgodilo. Pazniki niso prav dobro plačani in sprejeli bi posel, če bi jim za to kdo ponudil ustrezen kupček denarja.« A nekdanji zapornik dopušča možnost, da je razlog za Diddyjevo odklanjanje hrane tudi precej bolj nedolžen.

»Zaporniška hrana je brez okusa in v glavnem so to ogljikovi hidrati, ki te sicer nasitijo, a ti vse to obleži v želodcu in mnogim je pozneje slabo. Poleg tega je Diddy v samici, ti dobijo hrano zadnji, ko je že vsa hladna in razmočena, zato jih ni malo, ki raje izberejo lakoto,« je še dejal Levine.