ABBA, Celine Dion in Adele Donaldu Trumpu prepovedali uporabo svoje glasbe

Švedska skupina ABBA je od Donalda Trumpa zahtevala, naj na predvolilnih srečanjih preneha uporabljati njihovo glasbo in videospote, je tiskovni predstavnik zasedbe povedal ta agencijo Reuters.

Hite skupine, med njimi The Winner Takes It All, Money, Money, Money in Dancing Queen so skupaj z videospoti med drugim predvajali na Trumpovem shodu v Minnesoti 27. julija, je pisal švedski dnevnik Svenska Dagbladet, ki je poročal z dogodka.

»S člani skupine ABBA smo izvedeli, da so bili na Trumpovih shodih predvajani videospoti in pesmi skupine, zato smo zahtevali, da se to takoj preneha, saj Trumpova kampanja ni dobila dovoljenja za predvajanje,« je sporočila založba Universal Music s sedežem na Nizozemskem.

»Člani skupine informacije niso želeli komentirati,« je njihov predstavnik še povedal za Reuters in dodal, da podpirajo Universal.

Več glasbenikov ali njihovih tiskovnih predstavnikov se je pritožilo nad dejstvom, da nekdanji predsednik Združenih držav Amerike na zborovanjih brez privolitve uporablja njihovo glasbo, med njimi pevke Adele, Rihanna, Beyoncé, rock skupina R. E. M., Bruce Springsteen, že pokojna Sinéad O'Connor in Celine Dion.