Drame skupine ABBA v zaodrju: nihče si ne zasluži tega

V BBC-jevem dokumentarcu o švedski skupini z naslovom ABBA: proti vsem (ABBA: against the odds), ki je bil premierno predvajan pred nekaj dnevi pevka tedanje zasedbe Agnetha Faltskog iskreno pripoveduje o njenih težavah v času njihove največje priljubljenosti, piše People.

Leta 1977 se je skupina odpravila na izjemno uspešno turnejo po Avstraliji.

Čeprav so imeli njeni člani svoje oboževalce radi v dokumentarcu priznavajo, da je bilo včasih vsega preveč.

»Čez nekaj časa zadeve niso več zabavne,« pripoveduje sedaj 74-letna Agnetha, ki med drugim ni imela nobenega vpliva na to, kako jo predstavljajo mediji.

»Nekoč sem prebrala, da ste bili ponosna dobitnica nagrade za žensko z najbolj seksi zadnjico. Je to res?« je v filmu prikazan odsek iz starega intervjuja, v katerem ji novinarka zastavi to vprašanje.

»To ni bilo čisto nobeno presenečenje. Agnethe niso spraševali o glasbi,« poizvedovanje komentira avtorica knjige Ženski evnuh (The Female Enuch) Germaine Greer, ki je delo objavila že leta 1970, knjiga je hitro postala uspešnica in pomembno vodilo feminističnega gibanja.

Ingmarie Halling, avtorica knjige ABBA v zaodrju, ki je skrbela za oblačila in ličila pevcev in pevk skupine je dodala: »Mislim, da si nobena oseba ne zasluži, da se o njej govoril samo kot o delu telesa.«

Agnetha Faltskog v filmu pripoveduje tudi o drugih temnih plateh uspeha, ki so bile še očitnejše, ko je postala mama.

Iz zakona z Bjornom Ulvaeusom, prav tako članom skupine, ima dva otroka, sedaj 51-letno hčerko Lindo Elin in sina Petra Christiana, ki ima 47 let.

»Pogosto se zgodi. Si na začetku kariere in hočeš biti mama,« pripoveduje Flaskogova in nadaljuje: »Nastanejo velike, velike težave, ko je čas za turneje. Težko je iti v posteljo in razmišljati o tem, da te potrebuje otrok in da te potrebuje ABBA. Težko je vse usklajevati.«

79-letni Ulvaeus dodaja: »Ko sva se nekoč vrnila s turneje, naju hči ni prepoznala. To je bila težka izkušnja.«

Agnetha in Bjorn sta se ločila po sedmih letih zakona, a sta do 1982 še nastopala skupaj, potem je skupina razpadla.

Od razpada se njeni člani niso do leta 2022 pojavljali skupaj. So pa v celotni postavi prišli na rdečo preprogo ob premieri virtualnih koncertov ABBA Voyage.