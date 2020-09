Oče Tadeja Pogačarja s solznimi očmi razkril, kaj bo ...

HOčEVAR UROš Marjetka in Mirko Pogačar, starša kolesarja Tadeja Pogačarja na Klancu pri Komendi. FOTO: Uroš Hočevar

insta danes verjetno ena najponosnejših staršev v Sloveniji, saj je njun sin osvojil dirko po Franciji. V nedeljo sta na Elizejskih poljanah spremljala svojegain s solzami v očeh spremljala podelitev, na kateri se je njun sin kar nekajkrat sprehodil do zmagovalnega podija. Oče Mirko pa se je po naporni noči že zjutraj javil v oddajo Dobro jutro in pred rumenim krožiščem v Komendi razkril nekaj podrobnosti iz ozadja. »Noč je bila kratka, zdaj imamo še malo manjše oči in malo večje srce.«Razkril je, da svojega sina ni videl vse od državnega prvenstva in da sta z ženo budno spremljala uspehe vsak dan dirke po Franciji. Glede na to, da Tadej dan po veličastni zmagi praznuje 22. rojstni dan, pa je voditeljico zanimalo, kako bosta z ženo obdarila sina. Mirko je razkrila, da je najlepše darilo zagotovo že dobil na Elizejskih poljanah, ko so ga okronali za kralja dirke po Franciji, z ženo pa sta mu kupila njegovo najljubšo slaščico, ingverjeve bonbone.