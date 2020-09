Po Pogačarjevem zmagoslavju legenda našla krivca za Rogličev poraz

Pogačarja se lahko bojijo

Nizozemska ekipa Jumbo Visma, za katero je na dirki po Franciji vozil drugouvrščeni, si je sama kriva za poraz, ki ji ga je prizadejal, je v intervjuju za L'Equipe zatrdil legendarni kolesar(75). Belgijec meni, da je Jumbo Visma vozila neumno, Roglič bi moral že pred kronometrom imeti večjo prednost.Preberite tudi:»Jumbo Visma se je igrala z ognjem, ko je dopustila, da je bil osamljeni jezdec Pogačar do predzadnje etape povsem zraven. Da je Roglič izgubil dirko, je kriva moštvena taktika,« je prepričan legendarni kolesarski zvezdnik, za katerega izidi kronometra, kjer je Pogačar potolkel tekmece, niso presenečenje.»Vprašajte mojo ženo in prijatelje. Vsem sem dejal, da dvomim, da je prednost 50 sekund pred kronometrom dovolj za zanesljivo zmago. Pogačar pred njim ni mogel napadati Jumbo Visme, čakal je le na kronometer. In Rogličeva ekipa mu je to dopustila, čeprav je bila dovolj močna, da bi si z napadalnejšo taktiko že pred vožnjo na čas zagotovila večjo prednost. Prav iskala je poraz,« meni Merckx.Preberite tudi:»Pogačar ima 21 let, bil je precej bolj svež kot Roglič. Na Pogačarja so pri Jumbo Vismi preprosto pozabili, zdaj pa so dobili lekcijo. Kot da bi pozabili na lansko Vuelto, kjer je Pogačar že kazal svojo moč,« je dodal Belgijec.Pogačar je na legendarnega kolesarja naredil velik vtis, kar kaže tudi odgovor na vprašanje, ali se mora nova generacija, v kateri je novinar omenil še lanskega zmagovalca Kolumbijcain belgijskega čudežnega dečka, bati Pogačarja. »Remco za zdaj ni pokazal še ničesar. Veliko govori, čakam, da vidim tudi kaj drugega. Nisem prepričan, da je Pogačarjeva predstava zanj dobra novica. Bernal letos ni bil pravi, morali bomo počakati, da bi ugotovili, ali je v naslednjih letih lahko Pogačarjev tekmec,« je dejal Merckx, ki je na slovitem Touru slavil petkrat, in sicer 1969, 1970, 1971, 1972 in 1974.