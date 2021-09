Želijo si, da bi bila del poročnega obreda

Kako lepo je imeti ob sebi nekoga, ki te res pozna, bere tvoje misli, občutke in mu zaupaš.



Pevkanam je po uspešni, že ponarodeli skladbi z naslovom Spet zaljubljena, ki se je močno usidrala v srca Slovenk in Slovencev, na začetku poletja podarila še eno skladbo, Ti z mano znaš. Najlepši dokaz, da je tudi letošnja skladba našla prostor v srcih njenih oboževalcev, so vabila na poroke, ki jih je Alya prejela v tem poletju – pesem je namreč postala del številnih obredov, na katerih so si zaljubljenci obljubili večno zvestobo. Alyi to zaupanje mladoporočencev veliko pomeni, v njenem primeru gresta glasba in ljubezen z roko v roki, ob tem pa dodaja, da je za vse odzive, vabila in sporočila iskreno hvaležna.Pesem je postala uspešnica tudi na radijskih postajah, poslušalci so jo vzeli za svojo, tudi tokrat je pevka dobila veliko odzivov ter posnetkov oboževalcev, ki pojejo poletno uspešnico.»Pesem je nežna in romantična, govori predvsem o hvaležnosti in predanosti v odnosu do partnerja. Kako lepo je imeti ob sebi nekoga, ki te res pozna, bere tvoje misli, občutke in mu zaupaš, nekoga, ki te pomiri že s svojo prisotnostjo ali dotikom, in takoj veš, da bo vse še dobro, njegov objem je tvoje zavetje,« pravi Alya, ki je letošnje poletje preživela v Dalmaciji, ki je postala njen drugi dom, z utrinki s sproščenega dopusta pa je redno razveseljevala svoje sledilce na instagramu in facebooku.