Za zimo vroči in udarni Rio ritmi

Novmeška zasedba Tretji kanu vedno znova preseneča. Po marčevski pesmici Daješ mi rože in junijski V mestu je vroče je zdaj tu jesensko-zimski Rio in Anu, komad, ki je tretji singel s prihajajočega tretjega albuma.

»Energičen, razgiban komad, ki pa, čeprav bi se času prileglo, ne napoveduje nove dobe in ne razjasnjuje vremen. Pa tudi ne narekuje, da se mora po svetu hoditi le s soncem v eni in zlatim smehom v drugi roki, kot bi morda mislili na prvo žogo. Rio in Anu sta le dva, ki sta se odločila, da je dovolj in še največ, da sta od tu in zdaj. In odšla za njim,« razmišlja Anja Pavlin, prvi glas Tretjega kanuja, v pesmi pa s kitaro v rokah poje tudi Jan Medle, njen partner.

»Veliko me sprašujejo, ali sva Rio in Anu midva z Janom. Mogoče sva tudi, mogoče sta to najina vesoljna dvojnika, ki živita neko drugo življenje, nekje ob obali Ria de Janeira. Mogoče. Skladbo bi tako lahko napisali čisto drugi ljudje, jo odpeli, odigrali na neki čisto drugačen način, morda bi zato zvenela bolj svetovljansko. Pa sva jo odpela midva, ki sva med Novim mestom in Otočcem našla dom, svoje pleme, najin Tretji kanu in ne nazadnje: našla sva drug drugega,« se nasmehne zgovorna Dolenjka, ki se tudi na minulo leto, ki glasbenikom znova ni bilo naklonjeno, ozira z veliko hvaležnosti v srcu.

»Hvaležna sem za vsa moja krvna in nekrvna plemena, za vsa nova odkritja in potovanja vase. Z različnimi prtljagami hodimo po svetu, jo puščamo na raznih obalah in kopičimo novo. Včasih pustimo, da nam jo kdo pomaga nesti. Pa še nekaj želim vsem: tako, kot sta Rio in Anu našla svoj prostor pod soncem, naj vsak od nas najde svoj mir, kjer koli na obalah sveta, hkrati pa na srce polagam eno čisto enostavno misel – še najlepše je živeti tu in zdaj,« razmišlja sogovornica. Sicer pa so kanujčki, poleg Jana in Anje krmarijo še Tomi Perinčič, Sondža in Žiga Dobravc, po novem pa še Dejan Slak - Sleyk in Primož Malenšek - PimpS, trdno odločeni, da bo nastal novi, tretji album, kdaj točno, pa si še ne upajo napovedati.