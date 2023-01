To je naslov pesmi, s katero bodo Joker Out nastopili na izboru za Pesem Evrovizije

Skupina Joker Out bo Slovenijo na izboru za Pesem Evrovizije, ki jo bo letos v imenu Ukrajine gostil Liverpool, zastopala s skladbo z naslovom Carpe Diem. Skladba bo odpeta v slovenščini, ostaja pa zvesta zvoku skupine Joker Out, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija. Premierno bodo skladbo predstavili v oddaji čez teden dni.

Oddajo Misija Liverpool, ki so jo na Televiziji Slovenija posneli danes, bo vodila Miša Molk. V njej bodo predstavili podrobnosti nastanka letošnje evrovizijske skladbe.

Gledalci bodo lahko spremljali decembrsko ustvarjalno pot članov skupine Joker Out v Hamburg, kjer so posneli angleški album in tudi letošnjo evrovizijsko skladbo. Prav tako bo v oddaji premierno predvajan videospot.

V oddaji bodo gostili tudi številne druge glasbenike, ki so tesno povezani z evrovizijskimi zgodbami preteklih let.