Ste videli to ganljivo potezo, ki so jo Joker Out naredili hrvaškemu predstavniku Let 3 (VIDEO)

Slovenski predstavniki na letošnji Evroviziji Joker Out so se izkazali z zares lepo in prijateljsko potezo. V videu, ki je prišel na splet, lahko vidimo, kako so pristopili k hrvaški skupini Let 3 in ji čestitali za nastop na Evroviziji.

Hrvaška skupina Let 3 je na letošnji Evroviziji zelo zavzeto navijala za Joker Out. Pred dnevi je na splet zašel video, v katerem vidimo, kako navdušeno so njeni člani pospremili uvrstitev Slovenije v finale.

Sloveniji 21. mesto, Hrvaški 13. mesto