Bojan Cvjetićanin po nastopu: Tega ne bi ponovili! Najbolj me je prizadelo ...

Pevec skupine Joker Out je po koncu evrovizijskega finala, ko je Slovenija zasedla 21. mesto, za RTV Slovenija dejal, da so na svoj nastop kljub slabšemu rezultatu ponosni. »Rezultat ni najboljši, tu si ne moremo lagati,« je dejal, a dodal, da se mu zdi rezultat oziroma vtis, ki ga je peterica pustila »na terenu«, zelo dober.

Najbolj je razočaran nad glasovanjem. Slovenija je namreč od Srbije prejela dvanajst točk, medtem ko Slovenija Srbiji ni podelila niti ene. »Žalosten sem, da si sosednje države po svetu med seboj dajejo veliko točk, pri nas pa očitno to še kar ne drži. Neka medsosedska podpora očitno ne pomeni nič, je izid komentiral frontman Bojan Cvjetićanin in dodal: »Osebno me je zelo prizadelo to, da je Srbija Sloveniji dala 12 točk, Slovenija pa Srbiji niti ene,« je dejal.

Cvjetićanin še pravi, da je Evrovizija »unikatna izkušnja, a je kot band ne bi več ponovili.« So pa veseli, da so jo vsaj doživeli. Zdaj se že veselijo nastopov na koncertnih odrih.

Nekatere slovenske gledalce je presenetilo točkovanje slovenske žirije, ki je bilo bistveno drugačno od glasovanja gledalcev. Slovenc so največ, 12 točk, namenili Hrvaški in šest Srbiji, od naših nekdanjih bratskih držav, medtem ko žirija ni namenila niti ene točke ne Hrvatom, niti ne Srbom.

