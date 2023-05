Da se ti orosi oko: Takole so Hrvati in Srbi pospremili uvrstitev Slovenije v finale

Če ste mislili, da Hrvatje ne marajo Slovencev, se motite. Portal Index.hr je na instagramu objavil zelo zanimiv posnetek, v katerem lahko vidimo, kako navdušeno je hrvaška skupina Let 3 pospremila uvrstitev Slovenije v veliki finale Evrovizije.

V videu lahko vidimo, kako so člani skupine nestrpno čakali na besede voditeljice polfinala Evrovizije, katera je zadnja država, ki se je uvrstila v finale. Ko jih je izrekla, so se člani skupine zelo iskreno poveselili slovenskega uspeha. Slovenija se je namreč kot zadnja uvrstila v veliki finale.

Z velikim navdušenjem so uvrstitev Slovenije v finale pospremili tudi predstavniki Srbije, poroča srbski Telegraf, ki je objavil video njihovega veselja.

A tudi člani skupine Joker Out so bili navdušeni nad uvrstitvami v finale nekoč naših bratskih narodov. V enem od spodnjih videov lahko vidite, kako navdušeni so bili, ko se je Srbiji uspelo prebiti v finale, tukaj pa lahko vidite njihovo navdušenje tudi nad uvrstitvijo Hrvatov v finale. Nevoščljivosti pa ni niti med Hrvati in Srbi. V enem izmed spodnjih videov lahko vidimo navdušenje Let 3 nad uspehom Srbije.

V času, ko se blizu naših meja odvija brutalna vojna, je lepo videti, da obstaja med nekaterimi narodi prijateljstvo. Še posebej, če je med tistimi, ki so bili pred časom v vojni.