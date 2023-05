Joker Out, srečno! Naj Evropa zapleše v ritmih Carpe Diem (V ŽIVO)

Vas zanima, kdo bo osvojil evrovizijski krono in domov odnesel kristalni mikrofon? Odgovor na to vprašanje bomo dobili okoli ene ure ponoči, ko naj bodo znani rezultati glasovanj strokovnih komisij in rezultati telefonskih glasovanj.

Na velikem odru Arene v Liverpoolu bo danes skušalo gledalce prepričati 26 glasbenih točk, med njimi bodo tudi Joker Out, ki bodo nastopili kot 24.

Vse pomembne informacije o današnjem glasbenem spektaklu najdete tukaj.

21.51 Španijo letos predstavlja Blanca Paloma. Če kaj, je pevki treba priznati, da ima izjemne vokalne sposobnosti.

21.46 Kot sedmi je na oder stopil Andrew Lambrou in odpel skladbo Break A Broken Heart. Vam je po nastopu razen mišic ostalo v spominu še kaj drugega?

21.41 Na oder je stopila prva izmed predstavnic velikih pet Francozinja La Zarra, ki je prava paša za oči in ušesa. Razkrila je, da je njena obleka nastajala kar tri tedne in da je vsak izmed kristalčkov bil na obleko prišit ročno. Stavnice ji napovedujejo uvrstitev med najboljše.

21.36 Srbijo letos zastopa 30-letni Luke Black. Na odru pa ni sam, družbo mu delajo Slovenci. Da, prav ste prebrali. Joker Out niso edini Slovenci, ki stojijo na letošnjem evrovizijskem odru. Štirje plesalci, ki so pomemben del Srbovega nastopa, so Slovenci. Med njimi je tudi Kostja Komel Nardin, ki smo ga spoznali v šovu Slovenija ima talent.

21.33 Poljska je v Liverpool poslala manekenko in pevko Blanko. V skladbi Solo prepeva o ljubezenski zvezi, v kateri se trudi le eden, drugi pa se igra. Poje, da je včasih pač bolje biti sam. Se še kdo strinja s tem?

21.28 Švico letos zastopa 21-letni Remo Forrer s skladbo Watergun. Balada govori o konfliktih, ki smo jim priča v današnjem svetu. V nedavnem intervjuju je Remo dejal, da njegova generacija trpi za posledicami odločitev, ki jih sami niso sprejeli. Gre za globoko sporočilo in poziv k miru. Mladenič je leta 2020 zmagal v šovu The Voice.

21.25 Portugalsko na letošnjem izboru zastopa Mimicat – Ai Coração. P

21.21 Evrovizijsko finale sta kot prvi izvajalki začeli avstrijski predstavnici Teya & Salena s skladbo Who The Hell Is Edgar? Naši severni sosedje so svoji predstavnici, tako kot mi, izbrali v okviru internega izbora. Stavnice jima napovedujejo uvrstitev v prvi deseterici.

21.14 Finalni večer bodo povezovali Alesha Dixon, Hannah Waddingham, ukrajinska pevka Julia Sanina in legendarni Graham Norton.

21.11 Med mimohodom držav z zastavami so nastopili ukrajinski evrovizijski izvajalci Jamaala, Tina Karol, Go_A in Verka Serdučka.

21.06 Finalni večer so s svojim nastopom odprli lanskoletni zmagovalci Kalush Orchestra.

21.00 Zdaj gre zares! Ob 21. uri se je v areni Liverpool začelo finale letošnjega izbora za pesem Evrovizije. Na odru se bo za kristalni mikrofon potegovalo 26 držav. Slovenski predstavniki bodo na oder stopili med zadnjimi, in sicer pod zaporedno številko 24. Držimo pesti za Joker Out in Carpe Diem.

Prenos lahko spremljate na prvem programu RTV Slovenije, v živo pa bomo dogajanje na velikem odru komentirali tudi na naši spletni strani. Želimo vam veliko glasbenih užitkov!