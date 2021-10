Se Seinfeld vrača? Da, a samo na Netflix!

Še vedno je stand up komik. FOTO: slgckgc/Wikimedia Commons CC BY 2.0

Vseh devet sezon je na ogled na Netflixu.

George bi verjetno že naredil samomor.

Legendarni ameriški komikse je razgovoril o možnosti vnovične združitve ekipe priljubljene humoristične nanizanke Seinfeld – in, kakor kaže, se to verjetno ne bo zgodilo. »Zdelo bi se mi žalostno,« je dejal Seinfeld v nedavnem pogovoru z voditeljico televizijskega kanala Entertainment Tonight. Razlog za intervju s Seinfeldom? Oktobrski prihod vseh devetih sezon istoimenske nanizanke na pretočni kanal Netflix. Da, tudi na slovenski strani Netflixa.Življenje gre naprej»Zdelo bi se mi, kakor da se nismo mogli spomniti česa novega,« je dejal Jerry Seinfeld, ko je Smithova predlagala, da bi se ekipa znova zbrala v podobni obliki, kot so ne tako davno v posebni oddaji storili člani prav tako silno priljubljene humoristične nanizanke Prijatelji (Friends). »Nekako se mi ne zdi, da bi s takšnimi stvarmi osvajal emmyje,« je sarkastično pripomnil Seinfeld, pri čemer je ciljal na vrsto priznanj in nagrad, ki jih je njegova istoimenska serija prejela v devetih letih predvajanja. Mimogrede, prvo predvajanje zadnje epizode si je ogledalo 76 milijonov gledalcev.V drugem intervjuju za revijo People o isti temi je komik gladko zavrnil idejo o združitvi z besedami, da »gre rad naprej v življenju« in da ne ve, ali bi bilo to, kar bi naredili, sploh dobro. Kakor kaže, je edini prostor, v katerem bi se že lahko zgodilo vnovično srečanje seinfeldovcev, svet nanizanke Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm), čeprav je soavtor Seinfeldanedavno namignil, kaj bi po njegovem mnenju danes počeli junaki Seinfelda. In njegova vizija ni prav lepa.»Kadar razmišljam, kako bi se junaki znašli v 21. stoletju, pomislim na to, da bi Kramer (Seinfeldov čudaški sosed, ki ga je igral), verjel v QAnon,« je v podkastu Fever Dreams (Mrzlične sanje) novičarskega spletnega portala Daily Beast že maja dejal Charles. QAnon je ameriško gibanje oziroma teorija zarote, katere privrženci so prepričani, da je nekdanji predsednik ZDAborec proti satanistom in pedofilom globoke države, verjamejo pa v številne bizarne teorije, prerokbe in napovedi. »A po drugi strani bi bil lahko hkrati pripadnik Antife, da bi si zaščitil hrbet,« je dodal Larry Charles. Antifa je levičarsko, antifašistično in protirasistično politično gibanje v ZDA.»Elaine (Seinfeldova prijateljica, ki jo je odigrala) bi bila že nekajkrat poročena in verjetno bi bila odvisna od kakšnih tablet in že večkrat na odvajanju. George (ki ga je odlično uprizoril) pa bi zelo verjetno v tem času že naredil samomor,« je cinično razmišljal Charles.