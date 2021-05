Še en Slovenec gre na hrvaški festival

Robert Ficker v družbi Skyja in Marlona FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Deset let glasbene kariere letos zaznamuje, sicer zaposlen v zdravstvu, ki pa se je že v otroških letih posvečal tudi glasbi. Doslej je posnel več kot 40 avtorskih pesmi, s katerimi se je predstavil na številnih festivalih doma in na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. In ponekod tudi zmagal.»Minulo leto je bilo za vse nas glasbenike izjemno težko. Še posebno za tiste, ki živijo samo od glasbe. Na srečo nisem med njimi, saj sem redno zaposlen. Kljub temu mi glasba pomeni zelo veliko, zato vztrajam tudi na tej poti,« pravi Robert, ki je lani začel sodelovati s priznanim slovenskim producentom»Najin cilj je bil, da bi nastopil na festivalu Melodije morja in sonca ter Slovenski popevki. A zaradi covida-19 na žalost ni bilo ne enega ne druge. Sem se pa zato lani jeseni prijavil na dva hrvaška glasbena festivala in bil na oba tudi sprejet. To sta bila Darfest 2020 v Daruvarju, kjer sem se predstavil s pesmijo Gorka rijeka, ter MEF – Međimurski festival 2020 v Čakovcu, kjer sem zapel pesem U Međimurju mom. A se tudi ti dve prireditvi nista odvijali v živo, temveč prek družabnih omrežij,« pove Ficker, ki pa je imel prav zaradi covida-19 več časa za ustvarjanje novih skladb.Z Volaskom sta ustvarila tudi pesem z naslovom Mjesečina v hrvaškem jeziku, ki je pravšnja za bližajoče se poletje, in bila z njo sprejeta na enega največjih festivalov na Hrvaškem, Marko Polo Fest 2021, ki se bo julija odvijal na Korčuli. Tam je nastopilo že veliko legend, kot soin našain... »Za pesem Mesečina sem sam napisal besedilo, za aranžma in glasbo pa je poskrbel Alex Volasko,« pravi Ficker, ki pa ni edini Slovenec, ki ustvarja kariero tudi pri južnih sosedih.bo letos spet nastopal na Splitskem festivalu. Ficker se bo že junija s pesmijo Hvala ti, more predstavil tudi na hrvaškem festivalu HITFest. »Za to pesem nameravam posneti videospot, in to na otoku Cres. Tudi zanjo sem besedilo napisal sam, medtem ko sta glasba in aranžma delo hrvaškega producenta,« pravi Ficker, ki seveda upa, da bo letošnje poletje spet bolj pestro.A se še kako zaveda, da je vse odvisno od tega, kako bomo upoštevali ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Obenem nam je zaupal, da je njegov pes Sky prejšnji mesec dobil družbo, in sicer činčilo Marlona. »Zelo sem vesel, da se odlično razumeta, in verjamem, da bosta oba še naprej moja najboljša družba,« sklene pevec, ki je že zapel z Zdravkom Škendrom,pa tudi