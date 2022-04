Zvezdnica ji je prisolila skelečo klofuto (FOTO)

Po štirih desetletjih predanosti sedmi umetnosti veš, kdaj je za dobro filma treba nekoliko obiti scenarij in improvizirati. Včasih ti pač zgodba sama spregovori, kaj je treba storiti, scenarij gor ali dol.

Druga sezona Stevardese danes prihaja na HBO.

Tako se je utrnilo Sharon Stone, ki se je pridružila igralski zasedbi druge sezone napete serije Stevardesa, v kateri je upodobila mater osrednje zvezdnice Kaley Cuoco kot stevardese Cassie Bowden. V s čustvi še posebno nabitem prizoru med materjo in hčerjo, ko bi Sharon morala reči nekaj nadvse resnega in nato odkorakati, se ji je namreč zdelo, da bi prizoru vdihnila še precej več življenjskosti, če bi besede podkrepila z gesto.

»Še preden smo začeli snemati, me je vprašala, ali se strinjam, da bi se me dotaknila. Hudiča, šlo je za Sharon Stone, seveda lahko naredi, kar želi in kar se ji zdi primerno,« je dejala Kaley, četudi še zdaleč ni pričakovala tega, kar je sledilo. Na koncu desetminutnega in nadvse čustvenega prizora Stonova namreč ni preprosto odkorakala, »zagrabila me je za obraz in mi primazala klofuto«. Tako skelečo, da so se Kaley po licih ulile solze.

Včasih, ko čustva zagospodarijo nad razumom, storimo kaj nepričakovanega. Se preburno odzovemo. Morda nam celo uide roka. Tako je očitno razmišljala Sharon, ko je napeto sceno med materjo in hčerko želela podkrepiti s klofuto. Zaušnico, ki je nihče ni pričakoval in je zato iz Cuocove izvabila najbolj iskren odziv.

Šoka, solz in smrklja ni zaigrala, odziv je bil še kako resničen. FOTO: Osebni Arhiv

»Klofuta je bila še kako resnična. In moj odziv tudi, tega nikakor ne bi mogla zaigrati. Ko je režiser zavpil konec prizora, sem se tresla, jokala, iz nosu mi je mezel smrkelj,« je dejala Kaley in nadaljevala, da se ob pogledu nanjo, pretreseno, nihče ni upal niti premakniti, zgolj spraševali so se, čigava ideja je bila to in ali je Kaley udarec dovolila.

»Sharon se mi je opravičila, češ da tega ni nameravala storiti, a da se ji je v tistem hipu zdelo pravilno in ustrezno za prizor. Bilo je izjemno.«

Producent je Kaley sicer svetoval, naj Sharon pove, da so sceno s klofuto do popolnosti ujeli na filmski trak že v prvem poskusu. A igralki kaj takega ni padlo na kraj pameti, še posebno ker je bila sveto prepričana, da Stonova v drugem poskusu tega ne bo več ponovila. A je delala račun brez krčmarja, Sharonina težka dlan jo je vnovič ujela nepripravljeno. In je spet planila v jok, s prizorišča pa odkorakala pestujoč že nekoliko razbolelo lice. »Še v tretje me gotovo ne bo udarila, nikakor!« si je mislila Kaley.

Serija zaradi naslovnice knjige Prva sezona je požela velikanski uspeh, zato so pri HBO že takoj prižgali zeleno luč še drugi. »Tega še vedno ne morem povsem dojeti,« je bila nad priljubljenostjo presenečena tudi Cuocova, katere ideja je sploh bila, da bi knjigo prenesli na male zaslone. Čeprav vsaj sprva ne toliko zaradi vsebine, naslovnica je bila namreč tista, ki ji je dala misliti, da bi lahko ustvarili serijo. »Platnica mi je bila grozno všeč. Na njej je bila neka blondinka in pomislila sem, da bi to lahko bila tudi jaz.« Preostalo je zgodovina.

»Toda začeli smo snemati in – spet klofuta! Tedaj sem že potrebovala led. Povsem utrgano, a vsekakor sem s tem dobila najboljšo zgodbo.« In več, zaušnica je pristala tudi v končni verziji epizode serije, ki že danes prihaja na kanal HBO.