Prihaja čas veselic: razkrivamo, kdo je med najbolj iskanimi (FOTO)

Lansko leto je bilo po dveletnem zatišju zaradi epidemije koronavirusa spet tisto pravo, kar se tiče veselic. »Vse od maja do začetka oktobra lani se je vsak vikend po vsej Sloveniji plesalo na gasilskih in drugih veselicah. Že podatek, da je v Sloveniji več kot 1300 gasilskih društev, ki so najpogosteje organizatorji veselic, je dovolj zgovoren in daje slutiti, koliko tovrstnih dogodkov imamo na sezono. Številni ansambli in skupine so daleč najbolj zasedeni v poletnih mesecih, ko potekajo tudi številne poroke,« pravi Aleksander Mrvič, urednik portala Narodnjak, ki je lani prvič oblikoval čisto posebno spletno stran veselice.si, kjer si lahko vsi tisti, ki si zaželijo zabave, ogledajo, kje in kdaj bo katera potekala. Kot nam je še zaupal Mrvič, so bili lani med najbolj zasedenimi glasbenimi izvajalci skupina Calypso, Dejan Dogaja band, Modrijani, Ansambel Saša Avsenika, Fehtarji, Dejan Vunjak, Tanja Žagar, Nemir, Gadi, Stil. »Lani je spletno stran veselice.si obiskalo več kot 150.000 ljudi, organizatorji in ljubitelji zabav pa so dodali več kot 650 dogodkov,« še pravi.

115 let praznuje PGD Mavčiče, ki bo priredilo veličastno dvodnevno gasilsko veselico.

Kot vse kaže, pa bo letošnje leto še bolj pestro, veselo in glasno, saj se sezona veselic začenja s številnimi kresovanji, povrhu bodo mnogi poskušali nadoknaditi, za kar so bili zaradi korone prikrajšani. V množici objav je zanimiva tista Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mavčiče, ki so imeli zadnji žur leta 2018. »Letos, ob 115-letnici PGD, se nam tako obeta veličastna dvodnevna gasilska veselica,« so zapisali. In dodali, da bodo praznovali 16. junija, ko bodo gostili skupino Mambo Kings ter Johnyja DJ z Govejo župco, v soboto pa jim bodo srca ogreli Ansambel Saša Avsenika pa tudi Johny DJ z Govejo župco. Veselica bo na standardni lokaciji, za gasilskim domom Mavčiče, pod šotorom, tako da jim morebitno slabo vreme ne bo pokvarilo razpoloženja.

Nova imena na sceni

Zanimivo je, da se poleg standardnih ansamblov, kot so Pogum, Banovški, Tomaža Rota, Gašperja Kavška, Ansambla Petra Finka, Spev, Vzrock in številni drugi (preveč jih je, da bi naštevali vse), na sceni pojavljajo tudi nova imena. Kot je denimo že omenjeni Johny DJ z Govejo župco, ki za pultom zmiksa različne največje slovenske uspešnice, od skupine Atomik harmonik do viž Boštjana Konečnika. Novo ime na naši sceni je tudi Ju-Hu glasbeni mix.

Čeprav je mogoče na veselicah slišati tudi rock in pop, še vedno prevladuje zven harmonike.

Gre za ansambel iz Šentjurja, rojstnega kraja skladateljev Ipavcev, kjer domuje zelo veliko narodno-zabavnih ansamblov in posameznikov. Denimo Petka, Ansambel Simona Gajška, Šentjurski muzikanti, Pik, Murni, Unikat in številni drugi. Ju-Hu glasbeni mix je, kot rečeno, nov, v njem pa so moči združili sami prepoznavni glasbeniki: Matej Mastnak (nekoč Igor in zlati zvoki) in njegov brat Mitja Mastnak (Mitja kvintet), pa Gregi Tovornik, Matjaž Požun, Samuel Volasko, pevka je Tadeja Požun. Čeprav že ime pove, da igrajo vse glasbene zvrsti in večinoma preigravajo že znane viže priljubljenih ansamblov, so lani posneli tudi lastno skladbo z naslovom Pivce za živce, katere avtorji so Robert Zupan, Tone Gaberšek in David Sredenšek. Slišati jih bo mogoče v Šentjurju že ta vikend, natančneje v soboto, ko bo potekalo tradicionalno šentjurjevo, tam bodo igrali na veselici.

Ju-Hu glasbeni mix so nov ansambel na sceni iz okolice Šentjurja. FOTO: arhiv ansambla

Čeprav je mogoče na veselicah slišati tudi rock in pop ter hrvaške uspešnice, še vedno prevladuje zven harmonike: brez Modrijanove Ti moja rožica, Slakove V dolini tihi ali Avsenikove Golice ne mine nobena prava domača gasilska veselica. Letos bodo zelo zasedeni tudi Fehtarji, ki so s svojimi coverji, kot je denimo priredba tuje uspešnice Shatzi, že na smučiščih dali slutiti, da se bodo prebili v vrh priljubljenosti. Da o Dejanu Vunjaku in njegovih barabah, ki so prav tako alfa in omega vseh zabav, ne izgubljamo besed. Če vas bodo torej v prihodnjih dneh zasrbele pete, nikar ne ostajajte doma, ponudba veselic pa tudi koncertov bo pestra, in to vse tja do pozne jeseni.

Aleksander Mrvič je oblikoval spletno stran, na kateri beležijo veselice po vsej Sloveniji. FOTO: osebni arhiv

Tudi Dejan Vunjak in njegove barabe so pravšnji za veselice, s tem namenom se nedavno posneli pesem Nikol' še nismo šli. FOTO: osebni arhiv