Poglejte, kaj počnejo fantje iz Joker Out pred glasbenim spektaklom (VIDEO)

Fantje iz skupine Joker Out so pred velikim finalom Evrovizije odlično razpoloženi. Na svojem instagram profilu so objavili tri kratke videe, v katerih so v zaodrju zapeli s tremi nocojšnjimi super finalisti.

Joker Out so odlično razpoloženi. FOTO: Corinne_cumming/ebu

Z Blanko, ki bo zastopala barve Poljske, Noo Kirel, ki bo zastopala Izrael ter finskim predstavnikom, ki sliši na ime Käärijä. Sodeč po stavnicah, ki jih je objavila spletna stran Eurovisionworld.com, sta slednja v ožjem krogu favoritov za zmago. Finskega predstavnika stavnice uvrščajo na drugo, izraelsko predstavnico pa na četrto mesto. Na prvo so postavile Loreen iz Švedske, ki je pred dobrim desetletjem že slavila na Evroviziji.

Odlično razpoloženje pred začetkom finala. Naj ga bo čim več tudi po njegovem koncu.

